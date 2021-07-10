Гниль и "зас*анные" матрасы: опубликованы шокирующие кадры из больницы Кривого Рога

В больнице Кривого Рога показали ужасные условия в палатах / Скриншот

В Кривом Роге вспыхнул скандал в отделении хирургии 2-й городской больницы из-за ужасных условий проживания пациентов в палатах.

При этом врачебный персонал медучреждения на просьбы о помощи никак не реагирует, пишет Оксана Татаринцева в Facebook.

Отмечается, что матрасы пациентов покрыты желтыми пятнами, все в дырках, а местами даже начали гнить.

"Все вонючее, грязное, зас*ано. На таких матрасах спят люди после операции", - описывает ситуацию в палатах автор.

Кроме того, в плачевном состоянии находится больничная сантехника. В палате установлен рукомойник вместо, но возле него даже не было зеркала: "Ни помыться, ни побритися".

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А унитаз установлен без элементарной крышки и сиденья.

"Пытались выразить свое возмущение врачам. Нам нахамили, нагрубили. Сказали, если не нравится, чтобы из дома приносили", – добавили пациенты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в больнице Медгородок в Киеве две женщины украли у пенсионерки 20 тысяч гривен, которые она принесла на операцию. Двух дам зафиксировали камеры видеонаблюдения и теперь их разыскивают.