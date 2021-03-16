Крымский мост может обрушиться в любую минуту: ученый назвал причину

Крымский мост может обрушиться/ REUTERS

Российский ученый-гидрогеолог Юрий Медовар озвучил угрозы для построенного оккупантами Крымского моста и назвал самую опасную из них, которая может привести к обрушению моста.

По словам ученого, весенний ледоход не представляет большой угрозы для Крымского моста, но есть другие факторы риска, которые могут "сработать" в любую минуту. В частности, речь идет о грязевом вулкане, расположенном вблизи одной из опор, передает Obozrevatel.

"Я думаю, с ледоходом он справится, какая-то прочность там есть. Но больше всего я беспокоюсь на счет грязевого вулкана, который находится не так далеко и который стреляет с периодами примерно раз в десять лет", – рассказал Медовар.

Ученый отметил, что если начнется извержение грязевого вулкана, то может обрушиться рядом находящаяся опора моста.

"Можете представить себе – у вас есть арка весом 10 тысяч тонн. Она стоит на двух опорах. Одна опора проваливается. Соответственно, внизу образуется пустота, потому что грязевой вулкан выкидывает всю эту гадость вверх, и весь пролет уходит вниз. Эти опоры полетят метров на десять и вывернут все, что находится вокруг них", – пояснил Медовар.

Он также назвал еще один фактор риска для Крымского моста – это сейсмическая активность.

"Там не просто сейсмоопасный район. Там все опасное. Это самое неподходящее место, в котором можно было что-то строить. Но Ротенберг (российский миллиардер Аркадий Ротенберг, - ред.) построил. Он большой специалист. Он даже "Героя труда" получил. Интересно, когда мост рухнет, у него Путин "Героя" заберет или нет? Ну, подождем", – отметил Медовар.

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Журналист Матвей Ганапольский назвал условие мгновенного исчезновения Крымского моста. По его словам, мост могут уничтожить партизаны.