Крымский мост обречен: в МВД назвали условие уничтожения "детища Путина"

Украине необходимо продвинуться к побережью Азовского моря.
Разрушение Крымского моста является вопросом времени. Его судьба уже решена, заявил советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив.
Как подчеркнул он в эфире Канала 24, пока у Украины нет возможности, чтобы нанести удар по российскому мосту через Керченский пролив.
Он говорит о том, что Украине необходимо продвинуться к побережью Азовского моря.
"У нас для этого (уничтожение моста, – ред.) пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря", – сказал советник главы МВД.
"Могу сказать одно: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет", – добавил Андрусив.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.
Читайте также:
- Уничтожить Крымский мост и Кремль: военный объяснил, почему ВСУ не переносят войну на территорию РФ
- Может ли Украина уничтожить Крымский мост, как утопила крейсер Москва: генерал оценил перспективы
- Украина готова ударить по Крымскому мосту – у Путина разразились резким обвинением