Крымский мост обречен: в МВД назвали условие уничтожения "детища Путина"

Крымский мост / Фото twitter.com/Krymsky_bridge

Разрушение Крымского моста является вопросом времени. Его судьба уже решена, заявил советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив.

Как подчеркнул он в эфире Канала 24, пока у Украины нет возможности, чтобы нанести удар по российскому мосту через Керченский пролив.

Он говорит о том, что Украине необходимо продвинуться к побережью Азовского моря.

"У нас для этого (уничтожение моста, – ред.) пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря", – сказал советник главы МВД.

"Могу сказать одно: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет", – добавил Андрусив.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

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