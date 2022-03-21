"Кто-то нудел, что рельсовая война невозможна": Арестович потроллил оккупантов

Рельсовая война / facebook.com/alexey.arestovich

В Херсонской области местные партизаны якобы отреагировали на призыв советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича по рельсовой войне. И разобрали рельсы в одном из районов временно оккупированной Херсонщины. Об этом написал на своей странице в Facebook.

"Кто-то нудил, что рельсовая война в Херсонской области невозможна. Это же наши", ‒ утверждал Арестович. И выложил соответствующее фото.

Правда, позднее Арестович отредактировал пост и добавил туда текст.

"З.Ы. На самом деле, на фото Нагорный Карабах. Мы своих не сдаем", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее Арестович писал, что украинцам, которые находятся на временно оккупированной территории, необходимо устроить тотальную рельсовую войну российским агрессорам.

"В первую очередь это касается направлений: Крым - Мелитополь, Крым - Херсон, Валуйки - Купянск, Гомель - Киев (общее направление) И других, которые обнаружите", ‒ говорил он.