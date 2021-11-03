Кто заменит Зеленского на посту президента: неожиданный прогноз астролога

Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков / Reuters

Известный астролог Влад Росс рассказал о вероятном претенденте на пост президента Украины.

В эфире Апостроф TV он не исключил, что в Украине возможно будут досрочные выборы президента.

Собеседник поделился своим прогнозом о том, что это может быть не ранее чем в 2023 году.

Он также назвал самого вероятного конкурента для действующего главы государства Владимира Зеленского.

"У него (Дмитрия Разумкова, - ред.) потенциально такие же возможности стать президентом. У Разумкова Луна в соединении с Сатурном, Луна – это народ, а Сатурн – это возможность возвыситься, стать политиком", - говорит астролог.

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Влад Росс добавил, что бывший спикер парламента реально может стать заменой Зеленскому на посту президента.

Ранее Влад Росс заявил о том, что война на Донбассе закончится после смерти нынешнего президента РФ Владимира Путина.

Собеседник не исключил, что у Путина может быть очень сложный период вплоть до резкого ухудшения здоровья.

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