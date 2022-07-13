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Куда опасно прятаться во время воздушной тревоги: важные правила

13 июля 2022, 04:54

Панельные дома во время обстрелов и ракетных ударов складываются как карточные домики.

метро, воздушная тревога, Киев
Куда прятаться во время воздушной тревоги / Фото Reuters

Самыми опасными во время ракетных ударов являются панельные дома, а самыми защищенными зданиями - монолитные постройки, сообщил заместитель руководителя ГСЧС в Киевской области Богдан Данилюк в эфире единого телемарафона.

Панельные дома во время обстрелов и ракетных ударов складываются как карточные домики.

"Самые большие разрушения получают панельные дома, так как они складываются, как карточные домики. Есть случаи, когда во время обстрела такого дома люди выживали. Эти дома, когда складываются, под ними остается большое пространство, и люди там могут выжить. Если это кирпичный дом, и пошел ракетный удар и дом разрушается, то он распадается на такие мелкие материалы, что там выжить очень тяжело", - объяснил Данилюк.

В том случае, если человку повезло и он не попал в эпицентр взрыва, но его просто придавило или заблокировало строительными конструкциями, то возможны переломы, царапины, сотрясения головного мозга

Во время угрозы ракетного удара при воздушной тревоги нужно прятаться только в укрытиях, которые специально для этого созданы.

Новости Киева онлайн

"Если это населенный пункт в сельской местности, то у людей есть свои местные погреба, в которых тоже можно спрятаться", - подчеркнул спасатель.

Если же поблизости совсем нет помещений, которые годятся для укрытия во время ракетного удара, то нужно использовать правило двух стен. Это значительно увеличивает шансы на жизнь.

"Если будет удар со стороны фасадного дома, то чем больше перегородок, тем больше шансов остаться в живых. В панельных домах я вообще бы не рекомендовал оставаться, в монолитных домах хорошо защищают лифтовые шахты, они полностью из монолита, железобетонные. Но все-таки нужно спускаться в укрытия", - пояснил Данилюк.

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