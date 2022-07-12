"Вторая армия мира" боится признать поражение и уйти прочь - Зеленский

Россияне боятся признать свое поражение - Зеленский / Коллаж Офис президента, УНИАН

Вражеские войска боятся ВСУ, в чем можно запросто убедиться послушав многочисленные перехваты разговоров захватчиков со своими семьями. Но у россиян нет смелости признать поражение и уйти с нашей земли, сообщил во время видеообращения глава государства Владимир Зеленский.

"139 дней такой войны так называемая "вторая армия мира" боится украинцев и может что-то делать только на основе бездонных запасов советского оружия. Нет у них ни стратегической силы, ни характера, ни понимания, что они здесь делают. Нет у них и крохи смелости, чтобы признать поражение и забрать войска с украинской территории", - сказал он.

Глава государства обратил внимание, что враг уже успел хорошо на себе почувствовать, что такое современная артиллерия. Он добавил, что у захватчиков не будет безопасного тыла нигде на нашей земле, которую они оккупировали.

"Они почувствовали, что операции наших разведчиков на порядки сильнее, чем любые их спецоперации", - добавил он.

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Напомним, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил мнение, что война России против Украины может выйти за пределы нашего государства. Также Ринкевичс высказался и о возможности распространения российской агрессии на страны Балтии из-за блокирования Калининграда.

Ранее глава Луганской ОВА Леонид Гайдай отмечал, что оккупационные войска России готовят свои резервы с целью начала наступления в Донецкой области. Скорее всего, они пойдут в атаку в направлении Славянска и Бахмута.

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