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Российские войска будут пытаться взять Донбасс до 24 августа - Жданов

12 июля 2022, 22:53

24 августа является для Путина "сакральной" датой.

Путин, Жданов
Жданов может подготовить украинцам "неприятные сюрпризы" / УНИАН, Главред

Российские войска будут пытаться выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей до 24 августа. Такую цель им поставил Путин. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, сообщает ТСН.ua.

Для Путина эта дата "сакральная", поэтому он может подготовить украинцам "неприятные сюрпризы".

"Российская Федерация, я думаю, что да. Они постараюсь на 24 августа выйти, допустим, на границы Донецкой области, чтобы хотя бы выполнить первую политическую задачу, которую поставил Путин — это Донецкая и Луганская область в административных границах. Для нас, я скажу так, главное — это не привязываться к датам. Не повторять ошибок политического руководства войной. Россия, как всегда, будет готовить для нас неприятный сюрприз. Что они придумают, трудно спрогнозировать", — сказал Олег Жданов.

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Ранее Жданов заявил, что полный захват Донбасса свяжет руки России, а Украина получит более выгодные позиции.

По его словам, Россия не ограничит свои аппетиты относительно полного захвата Украины. Однако в РФ возникнут проблемы с их резервами. Особенно ярко это будет видно по технике и вооружению, которого не хватит.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин российское вторжение Олег Жданов
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