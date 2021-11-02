Кулак вместо кадила: священник ПЦУ рассказал, за что избил соседку

Епископ Адриан обвинил свою соседку в том, что она его якобы психологически терроризирует.
Епископ Православной Церкви Украины Адриан (в миру Роман Кулик) рассказал о том, почему набросился с кулаками на свою соседку.
Священнослужитель заявил изданию Strana о том, что женщина, на которую он напал, якобы его терроризирует.
Вместе с тем епископ Адриан признал, что его действия нанесли ущерб ПЦУ и попросил прощения за свои действия.
"Единственное короткое объяснение по поводу инцидента - я вступился за маленькую женщину перед дерзкой хабалкой, которая со своим парнем из Донецка долгое время морально и психологически терроризируют меня и мою помощницу", - добавил он.
Избиение женщины священником: появилась реакция ПЦУ
В Киеве от исполнения архиерейских обязанностей отстранили епископа, который до синяков избил женщину из-за собаки. Пострадавшая считает, что священнослужитель прибегнул к агрессии и из-за того, что она разговаривала на русском языке.
Об отстранении епископа сообщила пресс-служба Православной Церкви Украины.
Так, Митрополит Киевский и всея Украины и предстоятель ПЦУ Епифаний, вынес распоряжение. Епископа, попавшего в скандал из-за избиения женщины, отстраняют от исполнения его архиерейских обязанностей.
Скандал с епископом Адрианом: в чем суть
Ранее сообщалось о том, что в Киеве православного епископа Андриана обвинили в избиении женщины – его соседки.
Пострадавшая киевлянка Иванна Бережная пояснила, что сосед-епископ бил и обзывал ее нецензурными словами.
Она уточнила, что кроме претензий к ее собаке священника не устроило то, что она говорила на русском языке.