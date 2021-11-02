Кулак вместо кадила: священник ПЦУ рассказал, за что избил соседку

Епископ Адриан / Скриншот

Епископ Православной Церкви Украины Адриан (в миру Роман Кулик) рассказал о том, почему набросился с кулаками на свою соседку.

Священнослужитель заявил изданию Strana о том, что женщина, на которую он напал, якобы его терроризирует.

Вместе с тем епископ Адриан признал, что его действия нанесли ущерб ПЦУ и попросил прощения за свои действия.

"Единственное короткое объяснение по поводу инцидента - я вступился за маленькую женщину перед дерзкой хабалкой, которая со своим парнем из Донецка долгое время морально и психологически терроризируют меня и мою помощницу", - добавил он.

Избиение женщины священником: появилась реакция ПЦУ

В Киеве от исполнения архиерейских обязанностей отстранили епископа, который до синяков избил женщину из-за собаки. Пострадавшая считает, что священнослужитель прибегнул к агрессии и из-за того, что она разговаривала на русском языке.

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Об отстранении епископа сообщила пресс-служба Православной Церкви Украины.

Так, Митрополит Киевский и всея Украины и предстоятель ПЦУ Епифаний, вынес распоряжение. Епископа, попавшего в скандал из-за избиения женщины, отстраняют от исполнения его архиерейских обязанностей.

Скандал с епископом Адрианом: в чем суть

Ранее сообщалось о том, что в Киеве православного епископа Андриана обвинили в избиении женщины – его соседки.

Пострадавшая киевлянка Иванна Бережная пояснила, что сосед-епископ бил и обзывал ее нецензурными словами.

Она уточнила, что кроме претензий к ее собаке священника не устроило то, что она говорила на русском языке.