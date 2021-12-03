Вступление Украины в НАТО: Кулеба резко ответил на наглый ультиматум Кремля

Дмитрий Кулеба / Фото Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал требование российской стороны, выдвинутое накануне переговоров Джо Байдена и Владимира Путина, об исключении продвижения НАТО на восток.

В комментарии агентству AFP глава МИД Украины призвал НАТО и союзников не принимать новый ультиматум Кремля.

"Я отвергаю идею о том, что мы должны что-то гарантировать России. Я настаиваю на том, что именно Россия должна гарантировать, что она не будет продолжать агрессию против какой-либо страны", - заявил Кулеба.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также добавил, что Соединенным Штатам и их союзникам стоит отвергнуть требования РФ.

"У нас есть золотое правило украинской дипломатии: никаких решений по Украине без Украины", - добавил Кулеба.

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Напомним, в Кремле заявили о планах выдвинуть условие по Украине американской стороне на предстоящих переговорах президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на переговорах могут затронуть проблему достижения юридических договоренностей, которые исключали бы вступление Украины в НАТО.

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