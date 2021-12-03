Вступление Украины в НАТО: Кулеба резко ответил на наглый ультиматум Кремля

Россия должна гарантировать, что она не будет продолжать агрессию, подчеркнул глава МИД Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал требование российской стороны, выдвинутое накануне переговоров Джо Байдена и Владимира Путина, об исключении продвижения НАТО на восток.
В комментарии агентству AFP глава МИД Украины призвал НАТО и союзников не принимать новый ультиматум Кремля.
"Я отвергаю идею о том, что мы должны что-то гарантировать России. Я настаиваю на том, что именно Россия должна гарантировать, что она не будет продолжать агрессию против какой-либо страны", - заявил Кулеба.
Глава украинского внешнеполитического ведомства также добавил, что Соединенным Штатам и их союзникам стоит отвергнуть требования РФ.
"У нас есть золотое правило украинской дипломатии: никаких решений по Украине без Украины", - добавил Кулеба.
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Напомним, в Кремле заявили о планах выдвинуть условие по Украине американской стороне на предстоящих переговорах президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на переговорах могут затронуть проблему достижения юридических договоренностей, которые исключали бы вступление Украины в НАТО.
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