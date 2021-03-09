Кулеба заявил, что Украина не позволит вмешиваться в закон о нацменьшинствах

По словам главы МИД, Украина не позволит ни одному государству влиять на закон о нацменьшинствах.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не позволит ни одному иностранному государству влиять на содержание нового украинского законодательства в сфере национальных меньшинств.
В телефонном разговоре с верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств Кайратом Абдрахмановым глава МИД заверил, что Украина рассматривает разнообразие национальных меньшинств как свою "особенность и национальное богатство" и намерен и впредь уделять приоритетное внимание сохранению и развитию национальной идентичности меньшинств в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами.
Как сообщает пресс-служба МИД, в разговоре Кулеба отметил, что тема защиты прав национальных меньшинств не должна быть предметом политизации.
"Цель в том, чтобы представители национальных меньшинств могли на 100% сохранять и развивать свою идентичность и в то же время на 100% быть гражданами Украины", - пояснил глава МИД.
Как говорится в сообщении, комиссар согласился с таким подходом и потребностью деполитизации и избегать чрезмерного международного контекста в вопросе национальных меньшинств.
В разговоре с Абдрахмановым Кулеба сообщил, что Верховная Рада разрабатывает новый законы в сфере национальных меньшинств. По его словам, Украина "не позволит ни одной иностранном государстве каким-либо образом влиять на его содержание".
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