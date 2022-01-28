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Латвия планирует отправить в Украину военных

28 января 2022, 17:16
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Солдаты пробудут в нашей стране в течение срока, установленного в решении Канады о действии операции.

Латвия
Латвия отправит содат в Украину / Reuters

Минобороны Латвии подготовило проект Сейма, в котором говорится об отправке солдат Национальных вооруженных сил на учебную операцию в Украине. Документ должно рассмотреть правительство.

Как сообщает Delfi, проект Сейма был направлен на согласование Министерству финансов, Министерству юстиции и Министерству иностранных дел.

Речь идет об участии военных Латвии в канадской операции Unifier на территории Украины. Солдаты пробудут в нашей стране в течение срока, установленного в решении Канады о действии операции.

По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, военные инструкторы будут находиться в Украине в рамках операции до 2025 года.

Представитель Минобороны Латвии Каспарс Галкинс заявил, что ранее, по запросу украинского правительства, была организована операция армии Канады для поддержки оборонительных сил Украины.

Напомним, ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс резко раскритиковал позицию Германии по поводу ситуации вокруг Украины.

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