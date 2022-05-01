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Le Monde: Для Украины в войне с Россией прошло время уступок, дальше – победа

1 мая 2022, 11:24

Перспектива стабилизации конфликта, прекращения огня или даже перемирия стала призрачной. Украина уже заплатила непомерную цену в войне, развязанной Кремлем.

война в Украине
война в Украине / Фото УНИАН

Для Украины в войне с Россией прошло время уступок, чтобы избежать худшего. После ряда пережитых трагедий страна может рассчитывать на победу, в том числе благодаря тяжелому западному вооружению.

Об этом пишет французское Le Monde.

Издание отмечает, что 24 февраля, после первоначального оцепенения и перспективы быстрого разгрома украинских сил, наступило время неожиданности.

"Этому способствовали как их (украинцев, - ред.) стойкость и эффективность, так и неожиданные осечки противника, который явно превосходил их по численности и материальным возможностям. Фиаско наступления на Киев, за которым последовало жалкое отступление и передислокация в сторону Донбасса, продемонстрировали масштабы злоупотреблений, приписываемых российской армии, которая преуменьшает военные преступления", - говорится в статье.

Издание отмечает, что перспектива стабилизации конфликта, прекращения огня или даже перемирия стала призрачной.

"С украинской стороны непомерная цена, уже заплаченная военными и гражданскими, означает, что время уступок, чтобы избежать худшего, прошло. Наступил час совершенно немыслимой несколькими неделями ранее победы, для которой необходимо тяжелое вооружение из Запада", – говорится в материале.

Издание также отмечает ряд унизительных неудач, которые понесла Москва. По мнению автора статьи, речи, которые звучат в Кремле, становятся все более "историчными". Разочарования в войне в Украине могут привести к еще более неконтролируемой эскалации, а сам президент РФ Владимир Путин вряд ли будет пересматривать свои цели в сторону понижения градуса противостояния.

Читайте такжеВ радиусе до 50 км уничтожено будет всё: эксперт объяснил, куда РФ может нанести ядерный ударКак сообщал Главред, британская газета The Sun пишет, что из-за провала вторжения в Украину президент страны-агрессора России Владимир Путин якобы близок к тому, чтобы объявить Украине войну вместо нынешней "специальной операции". Это позволило бы провести в России массовую мобилизацию и восполнить потери в рядах захватчиков, а также набрать больше призывников на срочную службу. Кроме того, в таком случае РФ смогла бы ввести военное положение и обратиться за поддержкой к своим международным союзникам, в частности, к Беларуси.

Ленд-лиз для Украины

28 апреля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в тексте документа идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий для передачи или выдаче в аренду Украине оборонных средств.

Что гарантирует закон о ленд-лизе для Украины:

  • президент США Джо Байден будет иметь расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине оборонительных средств от российской агрессии, а также других целей;
  • после принятия акта Байден должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры для поставки продукции;
  • закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

Встреча 40 министров обороны на авиабазе США Рамштайн

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова. Встречу инициировал глава Пентагона Ллойд Остин.

Глава Пентагона заявил, что союзники будут каждый месяц встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины.

Остин подчеркнул, что союзникам Украины нельзя терять время, и напомнил, что следующие недели полномасштабной войны будут ключевыми для нашей страны. Также он сказал, что страны удваивают общие усилия по усилению ВС Украины.

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