Лещенко рассказал о покупке сыном Ахметова "дворца" в Швейцарии

Ринат Ахметов / УНИАН

Богатейший украинец Ринат Ахметова купил для своего сына Дамира виллу в пригороде швейцарской Женевы в конце 2020 года.

Стоимость покупки - 60 миллионов франков или 2 миллиарда гривен, рассказал член набсовета Укрзализныци Сергей Лещенко в материале, опубликованном на YouTube.

По его данным, старший сын Ахметова 7 декабря 2020 года приобрел недвижимость на берегу Женевского озера, в деревне Везена (Vésenaz).

Лещенко уточнил, что Ахметов купил два здания – роскошную виллу и дом поменьше по соседству, а также участок площадью 7,6 тысяч квадратных метров.

Продавцом был Мансур Акрам Одже, французский бизнесмен, родившийся в Саудовской Аравии. Он входит в список 100 самых влиятельных арабов мира, являясь совладельцем империи TAG и команды McLaren Formula One.

Старший сын Ахметова - 32-летний Дамир покинул Украину в возрасте 10 лет, учился в Швейцарии и Великобритании. Он является членом наблюдательных советов энергетических и металлургических компаний своего отца, ДТЭК и Метинвест.

/ kyivpost.com

Лещенко подчеркнул, что "2 миллиарда гривен – это деньги, которые этот клан (Ахметова) вывел и этот клан должен был бы заплатить Украинские железные дороги".

/ kyivpost.com

Он добавил, что в 2020 году Укрзализныця понесет убытки из-за того, что некоторые олигархи, в частности Ахметов, "не платят справедливые тарифы за транспортировку железной руды, а аккумулируют свои средства за рубежом и покупают за них недвижимость".

Напомним, ранее сообщалось, что возле села Плюты Обуховского района Киевской области заканчивается строительство роскошного имения украинского олигарха Рината Ахметова.

Участок в 25 гектаров окружен двойным забором. На территории резиденции – парковка, бассейн, джакузи, купель, несколько видов бань.