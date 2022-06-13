Литва поставит Украине крупную партию "убийц орков"

Оружие специально назвали "Убийца орков".
Литва передаст Украине большую партию оружия, а именно - 110 антидроновых ружей собственного производства общей стоимостью 1,5 млн евро.
Как сообщает литовский журналист Андрюс Тапинас в Twitter, оружие назвали "Убийца орков".
"Мы только что купили и поставим в ближайшее время 110 мощных противодронных пушек литовского производства – EDM4S Skywiers. Цена – 1 500 000 евро. Пушки будут распределены между 35 украинскими воинскими частями. И мы назвали их "Оркрист" – "Убийца орков". Толкин одобрил бы", - написал он.
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Оружие для Украины
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина нуждается в поставках западного оружия, чтобы победить в войне с Россией.По его словам, Украине необходимо получить: 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов.
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