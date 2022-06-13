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Что нужно Украине для победы над Россией: у Зеленского назвали четкие цифры

13 июня 2022, 16:26

Поставка техники обеспечит победу Украины над страной-террористом Россией.

Подоляк
Подоляк / military.az, Офис президента

Вооруженным Силам Украины для достижения паритета с российским оккупационным войском на фронте необходимо получить несколько тысяч единиц тяжелой военной техники, которую могут предоставить западные партнеры.

Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, поставка техники в последующих объемах обеспечит победу Украины над страной-террористом Россией.

Также Михаил Подоляк добавил, что ожидает положительного решения Контактной группы министров обороны во время их новой встречи.

Какое вооружение нужно Украине для войны с РФ:

  • 1000 гаубиц калибра 155 мм,
  • 300 РСЗО,
  • 500 танков,
  • 2000 единиц дронов и другое.

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Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия может применить ядерное тактическое оружие. По словам гаранта, мировые политики уже готовятся к такому возможному сценарию. Угрозы Москвы могут привести к появлению новых ядерных держав.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Путина отстранит от власти "сама жизнь", а Россию в недалеком будущем ожидает распад. Как полагает чиновник, Россию нужно полностью разоружить, чтобы она никому не угрожала. Речь идет, в том числе, о лишении ядерного оружия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что угроза ядерного удара со стороны России присутствует. Однако если Россия, которая признает то, что ядерная война не будет выигрышной, пойдет на такой шаг, конфликт будет носить совсем другой характер.

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война в Украине военная техника Михаил Подоляк война России и Украины
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