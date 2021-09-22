"Лучше, чем в Нью-Йорке": Зеленский похвастался украинскими дорогами в США

Президент заявил, что брусчатка, дороги, мосты, — это и есть уважение к истории нашей страны
Президент Владимир Зеленский в США встретился с представителями украинских организаций и церквей в Украинском институте Америки.
Во время мероприятия глава государства сообщил, что в Украине сейчас дороги лучше, чем в Нью-Йорке, пишет "Укринформ".
"У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке. Мы должны "вылизать" наше государство, чтобы были брусчатка, дороги, мосты, — это и есть уважение к истории нашей страны", - сказал Зеленский.
Качество дорог в Украине: что думают люди
Согласно результатам опроса, проведенным социологической группой "Рейтинг" 10-13 сентября во всех регионах Украины, количество украинцев, отмечающих возросшее количество и качество дорог, увеличилось с 76% до 82% по сравнению с прошлым годом.
Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США пообещал украинской диаспоре в США ввести двойное гражданство.
"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки", — сказал Зеленский.
При этом он отметил, что с законом о двойном гражданстве "не все просто".