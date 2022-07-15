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Лукашенко не нападет на Украину: он устроил пиар, но все спустил на тормозах – Жданов

15 июля 2022, 04:34

Россия привезла в Беларусь разведывательный самолет А-50 и может готовиться к новым ракетным ударам по Украине с территории республики, считает Олег Жданов.

Лукашенко армия Беларусь
Лукашенко устроил пиар и не готов к войне с Украиной - Жданов / Коллаж сайт президента, Минобороны Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поумерил свой пыл. Военные учения завершены, мобилизация не состоялась, а вагоны боеприпасов Минск отдал России. Он устроил пиар, а теперь решил сдать назад. Однако угроза со стороны белорусского государства остается – оккупанты пригнали туда разведывательный самолет А-50. Такой шаг может свидетельствовать о подготовке врага к новым ракетным ударам по Украине с территории РБ. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Как сообщает ТСН, он рассказал о том, что Лукашенко сейчас немного успокоился и не будет воевать против Украины. Он устроил пиар, однако до решительных действий дело не дошло.

Читайте такжеЕсли Лукашенко нападет на Украину, под угрозой окажутся четыре региона – Золотарев"Лукашенко сейчас немного успокоился. Одни учения они закончили 9 июля, как и планировали. Мобилизация не состоялась. Они оповестили военнообязанных, однако никого не призвали. Плюс сто вагонов боеприпасов Беларусь отдала России. Сейчас Беларусь передает технику в долгосрочное хранение России. Накануне войны никто не раздает боеприпасы, потому что с чем ты будешь воевать, это еще раз показывает, что Лукашенко устроил пиар, но все спустил на тормозах. Уже и о ядерном оружии Лукашенко забыл. В Беларуси ситуация стабильная, за исключением пребывания там российских войск", - объяснил ситуацию эксперт.

Впрочем, Олег Жданов подчеркнул, что оккупанты РФ привезли в Беларусь самолет А-50, который занимается радиолокационной разведкой. Ситуация может сигнализировать о подготовке России к новым ракетным ударам по Украине с территории Беларуси.

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

11 июля глава Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на севере страны у границы с Беларусью не наблюдается ударных наступательных группировок. Белорусские военные прикрывают участок своей границы в пределах Брестской и Гомельской областей.

Основатель телеграм-канала Белоруский Гаюн Антон Мотолько ранее сказал, что если Беларусь пойдет на прямое военное вторжение на территорию Украины, их войска попадут под серьезный удар ВСУ. Белорусские военные также могут сдаться в плен или устроить бунт с оружием против офицеров.

Украинский политический эксперт, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов считает, что Россия в скором времени попытается захватить всю Донецкую область. Если оккупантам это не удастся, они могут организовать наступление на Киев при участии армии Беларуси, которая может вторгнуться через Ровенскую область.

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