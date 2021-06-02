Лукашенко признал "республики" на Донбассе: у Кравчука заявили о потере Минском нейтралитета / Reuters

Александр Лукашенко де-факто признанил марионеточные "республики" на Донбассе. Это подтверждает его приглашение "следователей" из ОРЛО, чтобы допросить задержанного оппозиционнера Романа Протасевича, заявил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш.

"Безусловно, это (заявление Лукашенко, - ред.) продуманный и демонстративный шаг. Причем, показательно, что приглашения марионеточным "следователям" "республик" он отправил через истинную вторую сторону конфликта - президента России. Конечно, после этого у Москвы практически не может быть аргументов против переноса переговорного процесса из Беларуси в другую страну. После этого заявления Минск уже открыто перестал быть нейтральным", - сказал Гармаш на своей странице в Facebook.

Гармаш напомнил, что в Минске подписали так называемые "минские соглашения" - основу мирного урегулирования конфликта с Россией на Донбассе.

Читайте такжеЛукашенко обрушился на Киев с критикой и заявил о полетах в Крым через РоссиюНапомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что не против, чтобы захваченного оппозиционного журналиста Романа Протасевича допросили боевики "ЛНР".

Он подчеркнул, что в ОРДЛО возбуждены "дела" против Протасевича.

"Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у ведущих это дело следователей) будут вопросы к ним — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что якобы слова задержанного журналиста о том, что ему в Беларуси грозит смертная казнь, имели смысл, поскольку "он понимал, что на Донбассе ему могут предъявить обвинения, а это уже другая ситуация".

Чуть ранее, комментируя угон самолета Ryanair, Луашенко высказался о Протасевиче, и одним из первых пунктов упомянул, что он якобы воевал в составе полка Азов на Донбассе.