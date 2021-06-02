Лукашенко предложил отдать Протасевича боевикам "ЛНР" и заговорил о смертной казни

В Беларуси опубликовали новое видео допроса Романа Протасевича.
Александр Лукашенко не против, чтобы захваченного оппозиционного журналиста Романа Протасевича допросили боевики "ЛНР".
Он подчеркнул, что в ОРДЛО возбуждены "дела" против Протасевича, сообщает РИА Новости.
"Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у ведущих это дело следователей) будут вопросы к ним — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе", - отметил Лукашенко.
Он добавил, что якобы слова задержанного журналиста о том, что ему в Беларуси грозит смертная казнь имели смысл, поскольку "он понимал, что на Донбассе ему могут предъявить обвинения, а это уже другая ситуация".
В то же время, на оккупированной территории уже раздаются заявления о "установление "причастности" Протасевича к обстрелам мирного населения.
Новое видео допроса Протасевича
Добавим, что опубликован новый отрывок видео допроса Протасевича.
Соответствующий видеосюжет анонсировал белорусский телеканал ОНТ и опубликовал его отрывок.
На записи Протасевич заявил, что его подставили. "Уверен, что меня просто подставили. Потому что я этого нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу", - сказал задержанный.
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
- Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.
- 26 мая Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов. Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.