Лукашенко предложил отдать Протасевича боевикам "ЛНР" и заговорил о смертной казни

Александр Лукашенко / УНИАН

Александр Лукашенко не против, чтобы захваченного оппозиционного журналиста Романа Протасевича допросили боевики "ЛНР".

Он подчеркнул, что в ОРДЛО возбуждены "дела" против Протасевича, сообщает РИА Новости.

"Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у ведущих это дело следователей) будут вопросы к ним — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что якобы слова задержанного журналиста о том, что ему в Беларуси грозит смертная казнь имели смысл, поскольку "он понимал, что на Донбассе ему могут предъявить обвинения, а это уже другая ситуация".

В то же время, на оккупированной территории уже раздаются заявления о "установление "причастности" Протасевича к обстрелам мирного населения.

Новое видео допроса Протасевича

Добавим, что опубликован новый отрывок видео допроса Протасевича.

Соответствующий видеосюжет анонсировал белорусский телеканал ОНТ и опубликовал его отрывок.

На записи Протасевич заявил, что его подставили. "Уверен, что меня просто подставили. Потому что я этого нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу", - сказал задержанный.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске: