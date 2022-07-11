Лупят по центрам принятия решения: российский пропагандист разнылся из-за успехов ВСУ

Удар с помощью HIMARS по российским складам на Луганщине / скрин их видео, Википедия

Известный российский пропагандист Александр Сладков впал в панику после серии точных ударов ВСУ по оккупантам. В своем Telegram-канале он пожаловался на то, что украинские бойцы качественно бьют по оккупантским центрам принятия решений.

"Украинские ракетчики и артиллерия уже несколько раз нанесли удары по нашим центрам принятия решения. С результатом. Центры небольшие, но важные. Я не пишу здесь где, когда, сколько, и кого. Чтоб не выдавать военную тайну. Кто в теме, тот поймет: если уж репортер Сладков и его коллеги знают, значит знают и многие другие", – нервничал пропагандист.

Он также очень негодовал по поводу того, что офицеры оккупантов, которые ответственны за направления, по которым бьют ВСУ, не предпринимают вообще никаких защитных мер.

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Напомним, ранее советник главы МВД Вадим Денисенко говорил о том, что применение западного оружия ВСУ позволило сломать тактику российских оккупантов в Украине, которые сосредотачивают силы для наступления на отдельных участках.

"В последние дни, благодаря технике, которая пришла с Запада, нам удалось фактически ежедневно уничтожать, как минимум, по одному складу с боеприпасами. Это безусловно замедляет россиян", – отметил собеседник.

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