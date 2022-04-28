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Ляшко угодил в ДТП с авто со спецсигналами и закатил истерику прямо посреди дороги

28 апреля 2022, 20:59

По словам "радикала", автомобили правоохранителей якобы нарушили ПДД и двинулись на красный свет с включенными проблесковыми маячками.

Олег Ляшко попал в ДТП / Скриншот

В четверг, 28 апреля, в Киеве на перекрестке улиц Электриков и Набережно-Рыбальской произошло ДТП с участием автомобиля, где был бывший депутат Олег Ляшко.

Участником ДТП также стало авто, где находились сотрудники Службы безопасности. Об этом идет речь в сообщении Ляшко в Facebook.

По словам "радикала", автомобили правоохранителей якобы нарушили ПДД и двинулись на красный свет с включенными проблесковыми маячками.

После аварии экс-нардеп устроил скандал и обвинил в ДТП водителя Lexus на служебных номерах.

Он утверждает, что "быки" на двух бронированных авто грубо нарушили правила дорожного движения - поехали на красный свет с включенными проблесковыми маячками.

Кроме того, Ляшко заявил, что ПДД нарушила еще одна машина на служебных номерах Mercedes, но она скрылась с места происшествия.

В свою очередь в СБУ подтвердили факт ДТП, однако призвали Ляшко не превращать это в шоу.

"Автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий СБУ, попал в ДТП с участием бывшего народного депутата. В случае доказательства вины и при принятии соответствующего судебного решения, водитель обязательно понесет ответственность, предусмотренную законом. СБУ проведет внутреннюю проверку действий своего сотрудника для принятия дисциплинарных решений. При этом обращаем особое внимание на недопустимость действий экс-народного депутата, всячески пытавшегося спровоцировать военнослужащих", - отметили в СБУ.

Добавим, что согласно пункту 3.2 параграфа 3 ПДД "при приближении транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны дать ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства".

Напомним, ранее Ляшко влип в очередной скандал. В партии Слуга народа рассказали о том, что представители Радикальной партии Олега Ляшко совершили нападение на Бахмачский районный штаб кандидата в народные депутаты от СН на довыборах в ВР 208-му округу (Черниговская область) Анатолия Гунько, который является соперником Ляшко на довыборах в Раду.

viber
ДТП Олег Ляшко
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