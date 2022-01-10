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"Люди чувствуют себя обманутыми": эксперт назвал главный провал Зеленского

10 января 2022, 03:45
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Власть забыла о поддержке людей во втором туре, из-за чего можно смело говорить о кризисе доверия электората, считает Александр Доний.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото Reuters

Главным достижением власти Владимира Зеленского в 2021 году является попытка объявить борьбу с олигархатом, что является позитивом, заявил глава Центра исследований политических ценностей, экс-нардеп Александр Доний.

Как пишет он в материале на Главреде, еще одними положительными моментами является удержание ситуации в экономике под контролем, а также строительство дорог.

Говоря о провалах, эксперт пояснил, что власть забыла о 43% поддержки людей во втором туре, из-за чего можно смело говорить о кризисе доверия электората.

По его мнению, были забыты самые массовые электоральные группы, которые голосовали за Зеленского и сердцем, и умом как за "другого" президента.

"Власть думает, что сейчас вся проблема в медиаплощадке Ахметова, который предоставил слово оппозиции, и думает, что достаточно побороть одного человека и проблема решится. Но проблема значительно глубже, потому что люди чувствуют себя обманутыми, однако власть этого не понимает", - пояснил он.

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Политолог считает, что в результате падения доверия населения к президенту, начинает "трещать по швам весь государственный аппарат": "И это - самое крупное поражение этого года".

Еще одной проблемой он назвал неумелое противодействие эпидемии коронавирусу, что электорально бьет по власти.

"Третья проблема - неготовность к энергетическим проблемам, из-за чего в Новый год мы входим с угрозой таких проблем. Отсутствие компетентности может дать последствия, отражающие проблему с кадрами", - добавил Доний.

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Владимир Зеленский Александр Доний
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