"Люди чувствуют себя обманутыми": эксперт назвал главный провал Зеленского

Власть забыла о поддержке людей во втором туре, из-за чего можно смело говорить о кризисе доверия электората, считает Александр Доний.
Главным достижением власти Владимира Зеленского в 2021 году является попытка объявить борьбу с олигархатом, что является позитивом, заявил глава Центра исследований политических ценностей, экс-нардеп Александр Доний.
Как пишет он в материале на Главреде, еще одними положительными моментами является удержание ситуации в экономике под контролем, а также строительство дорог.
Говоря о провалах, эксперт пояснил, что власть забыла о 43% поддержки людей во втором туре, из-за чего можно смело говорить о кризисе доверия электората.
По его мнению, были забыты самые массовые электоральные группы, которые голосовали за Зеленского и сердцем, и умом как за "другого" президента.
"Власть думает, что сейчас вся проблема в медиаплощадке Ахметова, который предоставил слово оппозиции, и думает, что достаточно побороть одного человека и проблема решится. Но проблема значительно глубже, потому что люди чувствуют себя обманутыми, однако власть этого не понимает", - пояснил он.
Политолог считает, что в результате падения доверия населения к президенту, начинает "трещать по швам весь государственный аппарат": "И это - самое крупное поражение этого года".
Еще одной проблемой он назвал неумелое противодействие эпидемии коронавирусу, что электорально бьет по власти.
"Третья проблема - неготовность к энергетическим проблемам, из-за чего в Новый год мы входим с угрозой таких проблем. Отсутствие компетентности может дать последствия, отражающие проблему с кадрами", - добавил Доний.
Читайте еще:
- Непростой год: чего Зеленскому ожидать от улицы и оппонентов в 2022 году
- "На горизонте родные Карпаты": Зеленский отправился на отдых в Буковель с огромным кортежем
- Зеленский прямо с горы в Карпатах поздравил украинцев с Рождеством