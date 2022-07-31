Люди в Крыму начинают понимать, что оккупированный полуостров может охватить война – ГУР

Жители Крыма понимают, что война может охватить и захваченный Россией полуостров - ГУР / УНИАН

На территории захваченного Россией Крыма фиксируется смена настроений среди местных жителей. У тех, у кого родственники живут на материковой Украине, захваченных территориях. Меняется отношение к ситуации и у людей, в семьях которых из-за войны погибли их братья, сыновья, родители. Они понимают, что угроза охвата полуострова военными действиями становится реальной. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

В интервью Крым. Реалии он рассказал, что украинская разведка отслеживает настроения в захваченном Россией Крыму. Изменились настроения среди тех людей, у которых родственники живут в крупных городах Украины или на захваченных территориях. Меняется отношение к ситуации и у людей, которые из-за войны потеряли своих братьев, сыновей, родителей.

Читайте такжеВСУ зайдут в Крым, никакой дипломатии не будет – бывший спикер Генштаба СелезневПо его словам, люди понимают, что угроза переноса войны на оккупированный полуостров для них уже становится реальностью.

"Скажу одно: во-первых, они изменились, изменились у тех людей, которые имеют родственников на территории нашего государства — будь то Киев или Харьков, родственников на оккупированных территориях, где были просто уничтожены села и города. И второе — это те родственники, где братья, сыновья, родители погибли… Угроза переноса войны на территорию Крыма для них это уже становится реальностью", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

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Россия обвинила ВСУ в обстреле штаба Черноморского флота в Крыму

Пропагандисты РФ 31 июля растиражировали обвинения представителей российский властей в адрес Украины в якобы обстреле их Черноморского флота в захваченном Крыму. Мол, прилетел "неопознанный объект", скорее всего, беспилотник, после чего был нанесен удар. Пострадали 5 человек. В связи с этим россияне решили перенести празднование "Дня военно-морского флота".

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук назвал обвинения РФ в адрес Украины в якобы обстреле штаба ЧФ РФ провокацией. По его словам, Киев будет проводить более эффективную работу по деоккупации полуострова.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что раз Россия обвиняет Украину в обстрелах штаба своего Черноморского флота, оккупантам следует покинуть территорию захваченного Крымского полуострова. Он посоветовал захватчикам бежать по Крымскому мосту, пока он еще не уничтожен.

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