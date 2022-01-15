Мама и две маленькие дочки погибли в собственном доме в Донецкой области

Мама и ее две маленькие дочки погибли в собственном доме в Донецкой области / коллаж ua.depositphotos.com

Трагедия произошла в городе Дружковка Донецкой области – там молодая женщина с двумя маленькими детьми погибла от отравления угарным газом.

Как сообщает издание Vesti.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах, семью нашли в пятницу, 14 января. В доме правоохранители обнаружили тело 31-летней женщины и двух ее дочек восьми и пяти лет.

Отмечается, что признаков насильственной смерти не обнаружили. По предварительной версии причиной смерти стало отравление чадным газом.

Полиция пришла в дом, когда выяснилось, что муж женщины не появился на работе. Связаться с ним не смогли.

Мужчина оказался единственным выжившим. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Ранее ужасная трагедия произошла в новогоднюю ночь в Одесской области. В дачном доме на Надлиманском массиве обнаружили мертвыми пять человек. Погиб 41-летний мужчина, 71-летняя женщина и трое детей - 9-летний мальчик, а также две девочки 5 и 7 лет.

Все погибшие - члены одной семьи, причиной смерти стало отравление выхлопами генератора. Людей обнаружили в кроватях, а рядом с детьми так и остались лежать нераскрытые подарки.

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