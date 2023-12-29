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"Мамы в истерике прощаются с сыновьями": помощница Залужного сделала циничное заявление

Ангелина Подвысоцкая
29 декабря 2023, 21:00
Алла Мартынюк заявила, что "лучше умереть достойно" на фронте, а матерям не стоит устраивать истерики.
Алла Мартынюк, ТЦК
Алла Мартынюк сделала циничное заявление о смерти военных / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

Алла Мартынюк, которая является помощницей-консультантом главнокомандующего Валерия Залужного, жестко оскандалилась своим заявлением во время интервью. Она цинично заявила, что "все мы умрем", так что "матерям не нужно переживать за жизнь своих детей на фронте".

Она резко высказалась о чувствах матерей, которые переживают за жизнь детей, получивших повестку. Мартынюк прировняла их сообщения к "истерии".

"Сейчас я вижу, как кому-то повестку дали — сразу там мамы пишут, они там уже в истерике, едва ли не прощаются с жизнью своих сынишек и все остальное. То есть, это не правильно. Не нужна эта истерия. Нужно верить в то, что ваш сын – он действительно герой, он лучший цвет нации", – говорит Мартынюк.

Она добавила, что "лучше умереть достойно", чем просто идя по улице.

"Все равно мы все умрем, мы все не вечны... Но даже если так случится, уйти из этой жизни достойно — это гораздо лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет или машина тебя переедет", — добавила Мартынюк.

Смотрите видео со скандальным высказыванием Мартынюк о мобилизации:

Мобилизация в Украине 2024

Напомним, Кабмин внес в Верховную Раду законопроект по мобилизации. Согласно документу, предлагается снизить призывной возраст до 25 лет, ужесточить "меры" в отношении уклонистов (например, запрет на выдачу кредитов, получения / продления загранпаспорта и паспорта гражданина Украины) и расширить обязанности полиции - правоохранители тоже смогут вручать военнообязанным повестки.

Согласно документу, изменения затронут даже категории людей, которых могут мобилизовать. Так, например, после подписания этого законопроекта, в Украине смогут мобилизовать лиц с инвалидностью.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец выступил против законопроекта о мобилизации. Он заявил, что нормы, указанные в законопроекте, нарушают Конституцию Украины, ведь ущемляют права человека.

Также мы писали о том, какие категории мужчин не будут подлежать призыву.

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