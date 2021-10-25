Масштабная ДТП на Днепропетровщине: тело водителя вырезали из авто

На Днепропетровщине произошла масштабная авария

В Днепропетровской области в районе села Надежда произошла авария с участием четырех легковых автомобилей. В результате ДТП погиб мужчина, еще трое пострадали, сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГСЧС обнаружили, что в результате нарушения правил дорожного движения столкнулись 4 автомобиля:

Москвич 2141;

AUDI A6;

Dacia Logan;

Chevrolet Lacetti.

Водитель Chevrolet Lacetti - мужчина 1957 года - скончался на месте аварии. Его тело зажало искореженными конструкциями автомобиля. Спасатели доставали его с помощью гидравлических ножниц и домкратов.

Водители остальных автомобилей получили травмы. Их состояние удовлетворительное. От госпитализации они отказались. Причины массового ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее в жуткой аварии на Херсонщине причиной которого стал 15-летний подросток, погибли четыре человека. Еще двое пассажиров фатального авто получили травмы разной степени тяжести.

Также ранее ужасная трагедия случилась в Ивано-Франковской области. В Калуше в 19:40 мотоциклист на бешеной скорости влетел в мать и маленького ребенка, которые переходили дорогу по "зебре". От удара 6-летняя девочка умерла по дороге в больницу, а мотоциклист не остановился и не вернулся на место ДТП.