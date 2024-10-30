Масштабные взрывы в Киеве: в столице возникли пожары, есть пострадавшие - ГСЧС

О чем идет речь:
- В ГСЧС рассказали, как ликвидируют последствия атаки в столице
- Мэр Киева Кличко поделился последствиями ночных ударов
В ночь на 30 октября в Киеве во время работы ПВО прогремели взрывы, а также возникли пожары из-за падения обломков вражеских дронов. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
В результате происшествия пострадали 9 человек, среди них один ребенок. В ГСЧС подтвердили, что в многоэтажном доме в Соломенском районе ликвидирован пожар на площади 40 квадратных метров.
Из здания эвакуированы 18 человек, среди пострадавших - 11-летний ребенок, у которого диагностирована острая реакция на стресс.
Кроме того, пожар вспыхнул и в восьмиэтажном административном здании, но его также удалось потушить.
Мэр города Виталий Кличко также сообщил, что обломки беспилотника вызвали взрыв и пожар в Соломенском районе Киева.
Он отметил, что все соответствующие службы уже направляются на место.
"Взрыв в Соломенском районе столицы. В том же районе - пожар в результате падения обломков дрона", - заявил Кличко.
Позже мэр сообщил, что в Соломенском районе, по одному из адресов вызова экстренных служб, в жилом доме еще три человека обратились к медикам. Всем оказали помощь.
Пожар в жилом доме ликвидировали, спасательные службы работают на месте, медики дежурят.
Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе
- Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
- Найдите укрытие и переждите атаку.
- Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.
Взрывы в Украине - что известно
Как сообщал Главред, Украина оказалась под атакой ракет, шахедов и КАБов. Российские оккупанты вечером 29 октября атаковали страну и во многих областях объявили воздушную тревогу.
Ранее сообщалось, что Россия осуществила атаку на Украину, запустив 100 дронов. По словам военных, среди них были ударные беспилотники типа "Shahed" и другие неизвестные модели. Дроны запускали из районов Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.
Также сообщалось, что российские силы нанесли удар гибридной ракетойпо Харькову. В здании Госпрома, куда попала ракета, вспыхнул пожар, есть погибшие и пострадавшие.
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