Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Масштабные взрывы в Киеве: в столице возникли пожары, есть пострадавшие - ГСЧС

Даяна Швец
30 октября 2024, 06:45обновлено 30 октября, 07:22
834
К сожалению, пострадали 9 человек, среди них один ребенок.
дрон, пожар
В Киеве есть возгорания после атаки РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: ГСЧС

О чем идет речь:

  • В ГСЧС рассказали, как ликвидируют последствия атаки в столице
  • Мэр Киева Кличко поделился последствиями ночных ударов

В ночь на 30 октября в Киеве во время работы ПВО прогремели взрывы, а также возникли пожары из-за падения обломков вражеских дронов. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

В результате происшествия пострадали 9 человек, среди них один ребенок. В ГСЧС подтвердили, что в многоэтажном доме в Соломенском районе ликвидирован пожар на площади 40 квадратных метров.

видео дня

Из здания эвакуированы 18 человек, среди пострадавших - 11-летний ребенок, у которого диагностирована острая реакция на стресс.

  • Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы
    Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы фото: КМВА
  • Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы
    Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы фото: КМВА
  • Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы
    Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы фото: КМВА
  • Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы
    Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы фото: КМВА
  • Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы
    Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы фото: КМВА
  • Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы
    Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы фото: КМВА
  • Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы
    Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы фото: КМВА
  • Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы
    Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы фото: КМВА
  • Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы
    Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы фото: КМВА
  • Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы
    Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы фото: КМВА

Кроме того, пожар вспыхнул и в восьмиэтажном административном здании, но его также удалось потушить.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Мэр города Виталий Кличко также сообщил, что обломки беспилотника вызвали взрыв и пожар в Соломенском районе Киева.

Он отметил, что все соответствующие службы уже направляются на место.

"Взрыв в Соломенском районе столицы. В том же районе - пожар в результате падения обломков дрона", - заявил Кличко.

Позже мэр сообщил, что в Соломенском районе, по одному из адресов вызова экстренных служб, в жилом доме еще три человека обратились к медикам. Всем оказали помощь.

Пожар в жилом доме ликвидировали, спасательные службы работают на месте, медики дежурят.

Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе

  1. Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
  2. Найдите укрытие и переждите атаку.
  3. Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

Взрывы в Украине - что известно

Как сообщал Главред, Украина оказалась под атакой ракет, шахедов и КАБов. Российские оккупанты вечером 29 октября атаковали страну и во многих областях объявили воздушную тревогу.

Ранее сообщалось, что Россия осуществила атаку на Украину, запустив 100 дронов. По словам военных, среди них были ударные беспилотники типа "Shahed" и другие неизвестные модели. Дроны запускали из районов Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

Также сообщалось, что российские силы нанесли удар гибридной ракетойпо Харькову. В здании Госпрома, куда попала ракета, вспыхнул пожар, есть погибшие и пострадавшие.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ПВО Виталий Кличко Взрыв в Киеве взрыв атака дронов Ракетная атака на Украину
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина возобновила переговоры с Россией: какие пункты предусмотрены - FT

Украина возобновила переговоры с Россией: какие пункты предусмотрены - FT

01:08Украина
Россияне пытаются форсировать Днепр: в ВСУ оценили опасность для Херсонщины

Россияне пытаются форсировать Днепр: в ВСУ оценили опасность для Херсонщины

00:30Украина
В регионах прогремели мощные взрывы: Украина под атакой ракет, Шахедов и КАБов

В регионах прогремели мощные взрывы: Украина под атакой ракет, Шахедов и КАБов

00:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Уже не получается": предательница Ани Лорак пожаловалась на свою дочь

"Уже не получается": предательница Ани Лорак пожаловалась на свою дочь

В Украину возвращаются морозы и дожди: когда ожидается сильное похолодание

В Украину возвращаются морозы и дожди: когда ожидается сильное похолодание

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Тиграм - проблемы, Змеям - потери

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Тиграм - проблемы, Змеям - потери

"Начнется веселая жизнь": астролог раскрыл, что ждет Украину, РФ и США в ноябре

"Начнется веселая жизнь": астролог раскрыл, что ждет Украину, РФ и США в ноябре

Эксперты призвали никогда не заливать чай кипятком: в чем причина

Эксперты призвали никогда не заливать чай кипятком: в чем причина

Последние новости

07:37

Москву и Питер ждет холодная зима: как удары ВСУ обернутся последствиями для РФ

06:45

Масштабные взрывы в Киеве: в столице возникли пожары, есть пострадавшие - ГСЧСФото

06:10

"Обвал фронта": что важно знатьмнение

05:30

Где на картинке бриллиант: потерянную драгоценность за 7 секунд найдет только гений

05:00

Какой сегодня праздник 30 октября 2024: почему нельзя венчаться в этот день

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

04:36

Гороскоп на завтра 31 октября: Весам - сумасшедший успех, Близнецам - большая удача

04:00

Водители могут запутаться: что означает дорожный знак с зачеркнутой буквой Е

03:30

Найди бабочку среди попугаев: довольно сложная головоломка для мегамозгов

03:00

РФ выбрала новую цель на Харьковщине: комбат об угрозе форсирования ОсколаВидео

Реклама
02:35

Как заснуть за 2 минуты: эффективный и простой военный методВидео

02:00

"Вы ж мои дорогие": Алла Пугачева не выдержала и обратилась к россиянам - детали

01:30

"Хочу позавидовать": Тринчер ответила на слухи про роман с известным блогером

01:08

Украина возобновила переговоры с Россией: какие пункты предусмотрены - FT

00:30

Россияне пытаются форсировать Днепр: в ВСУ оценили опасность для Херсонщины

00:02

В регионах прогремели мощные взрывы: Украина под атакой ракет, Шахедов и КАБов

29 октября, вторник
23:48

Молодой возлюбленный сделал певице Lama предложение руки и сердца

23:38

"Есть три сценария": в "Укрэнерго" предупредили о "тяжелой зиме" - чего ждать

23:37

Украина должна нанести удар по северокорейским войскам: Байден назвал условие

23:22

"Постельное бельё налепила": путинистка Наташа Королева жестко опозорилась на всю РФ

22:56

РФ начала масштабное наступление: можно ли говорить об обвале фронта - Самусь

Реклама
22:49

РФ готовит альтернативу "Мюнхену": одна из стран ЕС присоединится

22:38

Что будет с руководителями МСЭК после обновления системы: ответ Минздрава

22:33

"Генетический материал": кто стал матерью двойняшек Аллы Пугачевой - росСМИ

22:24

P.Diddy брал весы для отбора женщин на грязные вечеринки: сколько должны были весить девушки

22:14

В Пентагоне подтвердили присутствие войск КНДР на Курщине: известно их количество

22:02

Дорога в один конец: у врага начался бунт и массовые отказы наступать - "АТЕШ"

22:00

"Уже заговариваюсь": предательница Ани Лорак цинично высмеяла украинский язык

21:53

(Не)скромный выбор Демина: шоумен признался с кем из певиц хотел бы близости

21:52

Спит с еще одной леди: принц Уильям выдал "постельный" секрет о ночи с Кейт

21:31

"Накрыли американской техникой": в ВСУ раскрыли детали разгрома РФ на Курщине

21:30

Склад БК РФ под Луганском мощно сдетонировал, под раздачу попала делегация из МосквыВидео

21:29

Над Украиной появится Северное сияние: когда можно будет посмотреть

21:04

РФ сосредоточила 200 000 военных: в ВСУ рассказали, есть ли угроза для ДнепропетровщиныВидео

21:02

"Проводница Верочка": Брежнева в форме "Укрзалізниці" явилась на популярный рейсВидео

20:41

По университету в Чечне могла ударить не Украина: детали от Defense Express

20:38

Не только декорация для серванта: какое назначение известного сервиза "Рыбки"

20:34

Будет сиять за считанные минуты: женщина удивила способом, как отмыть плиту до блеска

20:12

Чеченский Кадыров выдал циничное заявление: чем он угрожает УкраинеВидео

20:00

В Украине не все студенты освобождаются от мобилизации: кому могут выдать повестку

19:56

Россия во время "ядерных" тренировок использовала Х-101: все подробности

Реклама
19:53

Эксперты призвали никогда не заливать чай кипятком: в чем причинаВидео

19:30

Можно хоть на Луну полететь, но результатов переговоров не будетмнение

19:20

Имитация жестокого ядерного удара: Путин пошел на дикий шаг - Reuters

18:52

"Жизнь жестока": Дуда назвал условие, при котором Польша передаст Украине МиГ-29

18:51

В Украину возвращаются морозы и дожди: когда ожидается сильное похолодание

18:49

Будут свежие месяцами: 2 самых лучших способа, как хранить яйца долгоВидео

18:41

Россияне уже в трех километрах от важного города: жуткие детали от МВА

18:33

"Теоретически это возможно": известно, куда могут уйти деньги руководителей МСЭК

17:55

"Выгребают" даже больных гепатитом: РФ формирует новые штурмовые подразделения

17:41

О прорыве речь не идет: Коваленко проанализировал новые потери РФ на Курщине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять