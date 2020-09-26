Массовое отчисление курсантов-летчиков после катастрофы Ан-26: что говорят в Минобороны

В Минобороны прокомментировали информацию об отчислении курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил.
В Министерстве обороны опровергли информацию о якобы массовом написание рапортов на отчисление курсантами летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба после катастрофы самолета Ан-26, в результате которого погибли 19 курсантов вуза.
Об этом сообщает Департамент стратегических коммуникаций Министерства обороны Украины со ссылкой на командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
"Информация о т.н. "массовом отчислении курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил" не соответствует действительности", - сказано в сообщении.
По информации Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, ни один курсант летного факультета не изъявил желание отчислиться из университета.
Отмечается, что информация о так называемом "массовом написании рапортов на отчисления курсантами летного факультета первого курса" циркулирует в Интернете и распространяется отдельными личностями.
Руководство Воздушных сил призывает представителей общественности и СМИ проверять информацию перед ее обнародованием и пользоваться сведениями, полученными исключительно из официальных источников.
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