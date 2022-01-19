Мать двоих детей на Тернопольщине заставили вернуть 26 тысяч гривен помощи и оштрафовали в придачу

Мать двоих детей на Тернопольщине заставили вернуть 26 тысяч/ УНИАН

Жительницу села Борсуки Тернопольской области заставили вернуть более 26 тыс. грн помощи малообеспеченным семьям.

По данным суда, мать двоих детей обратилась о предоставлении помощи малообеспеченным семьям, пишет ТСН.

В декларации она не указала, что ее муж владеет частным жилым домом, что делает невозможным начисление такой помощи.

Женщина с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года получала денежные выплаты от государства. Ее обвинили в незаконном присвоении 26 625, 63 грн.

Читайте такжеОчередной удар по платежкам: в Украине отменили ряд льгот на электроэнергиюНа суде подозреваемая признала вину и раскаялась. Она сообщила, что уже вернула государству деньги. Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 УК Украины. Также она должна заплатить 850 грн штрафа.

Реклама

Ранее сообщалось, что в правительстве решили увеличить субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства жителям прифронтовых районов, которые в условиях отсутствия тепло- и газоснабжения больше используют электроприборы, а также расширили перечень домохозяйств, которые могут получать помощь от государства.

Также мы писали, что в Украине на протяжении 2022 году два раза повысят размер алиментов. Сначала выплаты возрастут с 1 июля, а затем – с 1 декабря.