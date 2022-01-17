В Украине повысят размер алиментов: когда и на сколько

В Украине повысят размер алиментов / Телеканал 24

В Украине на протяжении 2022 году два раза повысят размер алиментов.

Сначала выплаты возрастут с 1 июля, а затем – с 1 декабря, пишет "ТСН".

Следовательно, дети до шести лет будут получать от 1010 до 2201 грн. Дети от 6 до 18 лет – от 1370 гривен до 2744 грн.

Следующее повышение запланировано на 1 декабря 2022 года - тогда выплаты поднимут в зависимости от категории до 126 грн. Впрочем, выплаты могут быть и выше – в зависимости от доходов плательщика.

За неуплату – одним из родителей предусматривается административная, гражданская или уголовная ответственности.

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Напомним, выплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей в Украине влияет на назначение субсидии на жилищно-коммунальных услугах.

Чтобы получить льготу, украинцам нужно соответствовать критериям, которые определены в законодательстве, в частности – не иметь алиментной задолженности. Такая оговорка предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины" от 14 августа 2019 года № 807.

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