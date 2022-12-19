Мать прикрыла телом 1,5 летнего ребенка от ракетного удара в Кривом Роге: ее спасают врачи

Женщина почувствовала резкий удар в голову, но успела своим телом прикрыть ребенка.

Пострадавшая от ракетного удара по Кривому Рогу / Сергей Риженко, ДСНС

В Кривом Роге 35-летняя женщина прикрыла телом 1,5-летнюю дочь от ракетного удара. В квартире она находилась вместе с двумя детьми и бабушкой.

Теперь маму спасают врачи в Днепре, сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, женщина почувствовала резкий удар в голову и успела своим телом прикрыть ребенка. Квартира полностью разрушилась: от нее остались только старые бревна и куски осыпавшегося кирпича.

"Потеря сознания. Приходя в сознание, она не знала, как и с кем связаться. Одно желание – посмотреть всем родным в глаза. После взрыва она попала на эту границу между жизнью", - рассказал Рыженко.

Пострадавшая от ракетного обстрела Кривого Рога / facebook.com/rsa010963

Обломок прошел через лобную долю, оставил много костных обломков, разрушил лобную пазуху. Сейчас к женщине начала возвращаться память.

"Нам в Мечникова суждено было жизнь Марины восстанавливать. Марина, закрывая глаза, всегда теперь видит свою семью. Счастье есть, я знаю, когда все живы", — добавил Рыженко.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

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