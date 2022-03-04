"Медикам грозят расстрелом" - Тростянец под контролем оккупантов

Войска России / Reuters

Город Тростянец в Сумской области на данный момент находится под контролем российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что войска России взяли под контроль подстанцию скорой помощи и запретили медработникам выезжать на вызовы. Только к детям в экстренных случаях. Медикам угрожают расстрелом. Машины экстренной помощи из других пунктов не пропускают.

"Местное население не имеет возможности купить продукты и другие товары. Все магазины разграблены, в городе постоянно проводят обыски и работают снайперы. Также нет возможности попасть в город, чтобы помочь населению", - отмечается в сообщении.

Ранее Главред сообщал, что в Тростянце захватчики начали проводить рейды и хватать местных жителей. Также оккупанты снесли танком ворота в Круглый Двор и разбили картинную галерею.

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