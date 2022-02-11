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"Медики ничего не сделали": на Закарпатье скончалась беременная, мать винит врачей

11 февраля 2022, 21:16
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23-летняя девушка была единственной дочерью у матери.

Девушка была на четвертом месяце беременности / Соцсети

В Закарпатской областной клинической больнице имени А. Новака 10 февраля скончалась 23-летняя девушка Мария. Она была на четвертом месяце беременности. Медики поставили диагноз 90% поражения легких.

Как рассказала ТСН мать покойной Неля Стасишена, дочь никогда не болела, а беременность проходила в норме. Кроме того, девушка была дважды вакцинирована. Коронавирус у покойной обнаружили две недели назад.

"Она была дважды вакцинирована, никогда не болела, тест показал положительный результат на коронавирус. Сначала дочь положи в Ужгородский городской роддом в гинекологическое отделение, поскольку приближались выходные дни и мы хотели перестраховаться. На пятый день в больнице в 19:00 она мне позвонила и плакала. Дочь говорила, что ей тяжело дышать, болит спина и она не может двигаться. Врач осмотрел, приписал массаж. На следующий день невропатолог поставил диагноз "ковидная" неврология. Лишь на 8 день, когда сатурация упала до 75 и начала задыхаться, тогда ей сделали КТ, которое показало 90% поражения легких. Она в той больнице лежала восемь дней, а медики ничего не сделали, чтобы помочь", - рассказал Неля Стасишена.

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"Умерла моя дочь, мой милый котенок, которая забрала с собой и нерожденного мальчика. Она так хотела жить, быть мамой. Не суждено. Почивай с Богом, мое дитя. Ты ушла в вечность не сама, ты там будешь со своим ребенком. А я здесь одна. Прости, мое дитя, что не спасло тебя от злой смерти", - написала в соцсетях женщина в обращении к министру здравоохранения Виктору Ляшко.

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"Больная была переведена к нам ориентировочно три дня назад в крайне тяжелом состоянии. Пока к установлению результатов экспертиз, никаких комментариев мы не готовы давать", - сообщили ТСН в больнице.

Напомним, в Беларуси во время собеседования трагически погибла 21-летняя беременная девушка. У нее были длинные волосы, которые затянул станок. Девушка 20 дней пробыла в коме.

Также ранее в Киевской области, близ поселка Гребенки 30 января случилось страшное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей, погибла беременная женщина.

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