Медведчука лишили возможности летать в Россию - СМИ

Украина наложила санкции на самолеты Медведчука / 112. ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. Ограничения касаются и телеканалов депутата от ОПЗЖ – 112, ZIK и NewsOne. По информации СМИ, санкции задели даже самолеты, которыми пользуются Козак и Медведчук.

Этими самолетами и Козак, и Медведчук пользовались для полетов в Россию. Сообщается, что санкции в отношении самолетов наложили еще 29 января.

Как сообщили ZN.ua высокопоставленные источники в Службе безопасности Украины, после того, как против лидера Оппозиционной платформы – За жизнь ввели американские санкции, воздушные судна перерегистрировали в Молдове.

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Отметим, что прямые перелеты в Россию, в Украине запрещены.

Так, после наложения санкций, самолеты больше не смогут входить в воздушное пространство Украины, осуществлять посадку и брать на борт пассажиров.

Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112: