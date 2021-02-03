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Медведчука лишили возможности летать в Россию - СМИ

3 февраля 2021, 01:14

На самолеты лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его партнера Тараса Козака, были наложены санкции.

Украина наложила санкции на самолеты Медведчука / 112. ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. Ограничения касаются и телеканалов депутата от ОПЗЖ – 112, ZIK и NewsOne. По информации СМИ, санкции задели даже самолеты, которыми пользуются Козак и Медведчук.

Этими самолетами и Козак, и Медведчук пользовались для полетов в Россию. Сообщается, что санкции в отношении самолетов наложили еще 29 января.

Как сообщили ZN.ua высокопоставленные источники в Службе безопасности Украины, после того, как против лидера Оппозиционной платформы – За жизнь ввели американские санкции, воздушные судна перерегистрировали в Молдове.

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Отметим, что прямые перелеты в Россию, в Украине запрещены.

Так, после наложения санкций, самолеты больше не смогут входить в воздушное пространство Украины, осуществлять посадку и брать на борт пассажиров.

Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112:

  • 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
  • Указ подписал президент Владимир Зеленский.Срок действия санкций - 5 лет.
  • Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
  • По состоянию на вечер 2 февраля каналы Козака перестали транслироваться.

санкции Виктор Медведчук ZIK NewsOne 112 Украина Тарас Козак
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