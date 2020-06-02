Придется платить за коммуналку на 30% больше: эксперт оценил меморандум с МВФ

Украинцам придется платить за коммуналку на 30% больше / УНИАН

Скидка на газ, от которой отказываются в меморандуме с МВФ, и раньше никого ни к чему не обязывала. Это была рекомендация, потому, по сути, она и не работала, заявил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Об этом Александр Скубченко рассказал в комментарии изданию Главред

"Например, если взять данные Госстата за январь, где уже должны были начислять скидку, украинцы заплатили на 25% больше коммунальных услуг, чем в январе 2019 года, так как по факту из более 1000 предприятий единоразово скидку предоставили чуть больше сотни из них", - уточнил эксперт.

По его словам, взамен этой скидки Минрегион, как и положено перед принятием Кабмином, заранее опубликовал текст постановления для общественного обсуждения о порядке изменения формирования тарифов на производство тепла с учётом цены газа.

Скубченко подчеркнул, что "это постановление, ещё хуже, чем скидка".

"Соответственно, уже в июне его примут и до 1 августа, как и обязались перед МВФ, по новому порядку все тарифы должны быть пересмотрены. И то, что предлагает это постановление, ещё хуже, чем скидка. Так как скидка хотя бы предполагала ежемесячное изменение тарифа на тепло с учётом изменения цены на газ. Но теперь этим просто добьют всех потребителей, так как теперь для расчета цены газа на будущий отопительный период предлагается взять среднюю цену газа, которая сформировалась прошлой зимой. Если говорить в цифрах, то средняя прошлогодняя цена газа составляет 6000 гривен, а это означает, что тарифы уже точно не будут ниже тех, что были прошлой зимой. Это решение преступно, так как Нафтогаз имеет право формировать цену газа ежемесячно, но на тарифы это не распространяется", - отметил глава Жилищного союза Украины.

Скубченко добавил, что это, в свою очередь, еще больше усилит долговую нагрузку по коммуналке.

"Тем более, что с учётом изменений в субсидиях, которые Кабмин Гончарука принял в октябре прошлого года, норма оплаты услуг ЖКХ была повышена с 15 до 20% от дохода. Это постановление из-за карантина заработает в октябре и фактически этим семьям уже придется платить за коммуналку на 30% больше. Например, если семья с доходом в 10 тысяч гривен из 2 тысяч коммуналки оплачивала 1500 и ещё 500 гривен оплачивались государством, то теперь с учётом повышения все 2000 такой семье уже придется платить самим. И в таком случае грабить население в кризис будут ещё больше", - резюмировал эксперт.

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Документ подписан президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Яковом Смолием.