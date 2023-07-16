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Месяц назад обручился с девушкой: в боях погиб 22-летний воин ВСУ из Ровно

Дмитрий Видоменко
16 июля 2023, 12:10 обновлено 16 июля, 12:10
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В жестоких боях с российским агрессором погиб 22-летний воин, житель города Ровно Роман Иллюк с позывным "Химик".
ВСУ
22-летний Роман Иллюк имел позывной "Химик" / коллаж Главред, фото Facebook

На войне с российскими агрессорами погиб 22-летний боец ВСУ, житель города Ровно Роман Иллюк (позывной "Химик"). О потере сообщил Институт химии и химических технологий Львовской политехники. Он был выпускником кафедры химии и технологии неорганических веществ вуза "Львовская политехника".

Как пишет его подруга Марта Пирог, Роман всегда был и останется примером несокрушимости.

"Ты боролся за справедливость, будучи еще активным студентом вместе с друзьями-консерваторами. Твой подход к науке поражал всех, кто с тобой общался. Всегда буду помнить наши Шевченковские дни в Политехнике", – говорила она на своей странице в социальной сети Facebook.

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Она же рассказала, что меньше, чем за месяц до гибели, Роман обручился с возлюбленной.

"Меньше, чем за месяц до гибели, Роман обручился. Выражаем искренние соболезнования невесте, родственникам и близким Ромы. К сожалению, Герои умирают, но память о них – вечна. Вечная честь и слава, "Химик", ты – навеки в строю!" – подытожила Пирог.

Месяц назад обручился с девушкой: в боях погиб 22-летний воин ВСУ из Ровно

Напомним, ранее в тяжелых боях с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

Также сообщалось, что на войне трагически погиб боец 3-го батальона "Свобода" Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" Олесь Гусь с позывным "Флойд". Он был искусным гранатометчиком. В адских боях проявлял феноменальное мужество, уничтожил не одну единицу вражеской бронетехники.

в боях за Украину погиб 35-летний защитник Украины, воин-разведчик Леонид Краснов (позывной – Месси). Он был одним из основателей боевой группы К-2 в составе 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

Больше новостей о погибших защитниках:

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