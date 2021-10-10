Метадон в крови Полякова: эксперта удивил странный диагноз после смерти нардепа

Антон Поляков / УНИАН

Народный депутат от партии Слуга народа Галина Янченко прокомментировала результаты токсикологической экспертизы после смерти нардепа Антона Полякова.

В эфире канала Украина 24 она уточнила, что озвученная ею информация о наличии в анализах покойного алкоголя и метадона является первой по результатам токсикологии.

Она говорит, что в пятницу утром тело Полякова доставили в морг, где ему сделали вскрытие, отобрали образцы и направили их на токсикологию и другие анализы.

Янченко уточнила, что информация относительно метадона и алкоголя в крови Полякова получена из ее источников.

"С моей точки зрения, сейчас важно, чтобы следствие продолжалось и установило, каким образом попал этот метадон в организм Антона Полякова, и другие детали, связанные с этим. Очень страшная новость, могу только выразить соболезнование родным. Коллеги и друзья до сих пор не отошли от этой новости. Все парламентарии ожидают, что следствие будет быстрым и объективным", - добавила "слуга народа".

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Подозрительный диагноз: что говорят медики о смерти Полякова

В свою очередь пожелавший остаться инкогнито специалист-кардиолог, имеющий ученую степень в медицине, коментируя смерть Полякова, обратил внимание на ряд моментов, которые могут быть важны.

"Полякова можно было спасти: в случае передозировки опиатами, в том числе метадоном, вводят препарат налоксон. Но возможно когда приехала скорая, это было уже поздно делать. К тому же медики могли и не заподозрить передозировку метадона в тех обстоятельствах, ведь обстоятельства нам достоверно неизвестным", – рассказал он Сегодня.

По его мнению, в ситуации есть еще одна странность. Официально сообщалось о том, что при вскрытии подтвердилось, что у Полякова развилась острая ишемическая болезнь сердца.

Читайте такжеСмертельный "коктейль" в крови Полякова: в полиции оценили данные о результатах экспертизы"Дело в том, что Полякову – 34 года. У него действительно могла развиться ишемия. Это когда кровь начинает поступать к какому-то органу в недостаточном количестве или приток крови полностью прекращается. Такое случается при образовании тромба в артерии. Но про тромб ничего не сообщается. Многим кардиологам непонятно, как можно было диагностировать ишемию без тромба при вскрытии. Заявление об этом выглядит подозрительно", – добавил медик.

Что такое метадон

Метадон часто считают более дешевым заменителем героина, привыкание он может вызвать после первого употребления.

Разрабатываемый изначально для применения в медицине, для лечения героиновой зависимости, метадон также формирует зависимость, не менее серьезную, чем героиновая. Это синтетический наркотик опиоидной группы.

После приема метадон оказывает влияние на мозговые рецепторы, подобно героину или алкоголя. Однако действие метадона продолжается до трех дней, поскольку он длительное время остается в тканях организма.

Очень опасна передозировка метадоном, которая очень часто приводит к отеку легких, остановке сердца и смерти.

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Смерть нардепа Антона Полякова:

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".