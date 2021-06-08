"Метинвест" намерен построить новый современный цех стоимостью 1 миллиард долларов

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича / фото Метинвест

В Международной вертикально интегрированной горно-металлургической группе "Метинвест" заявили, что планируют строительство нового современного цеха холодной прокатки на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича стоимостью 1 миллиард долларов, заявил в интервбю каналу Украина 24 директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

"Буквально на следующей неделе мы будем подписывать контракт – это строительство нового цеха холодной прокатки. Это уже на комбинате Ильича, миллиард долларов проект", - сказал Рыженков.

По его словам, этот проект соответствует курсу компании на создание нового экологически чистого производства.

"Именно в этом направлении мы идем. У нас вообще есть идея постройки нового завода на базе водородной металлургии, прямого восстановления железа, электростали", - отметил Рыженков.

По его словам, в планах компании также масштабная модернизация "Запорожстали" и перенос производства из центра Мариуполя.

"Как бы мы ни старались, но завод в центре города – это, конечно же, всегда сложно с точки зрения техногенной нагрузки на город. Мы изучаем этот вопрос, чтобы в течение какого-то периода все-таки это производство можно было отодвинуть от центра города, создавая новые производства в новом месте", - сказал гендиректор.