Минобороны назвало впечатляющее число раненых военных, которые возвращаются в строй

Более 75% раненых военнослужащих возвращаются в строй после реабилитации. В Украине высокий процент качественной реабилитации, заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.
По ее словам, высокий процент качественной реабилитации и возвращения снова к службе в армии отмечают как западные партнеры, так и страны, которые никогда не имели такого опыта и войны, как в Украине.
"Это более 75% раненых. Они после ранения различной степени тяжести", - подчеркнула Калмыкова.видео дня
Представительница Минобороны добавила, что сейчас почти в каждом учреждении здравоохранения есть мультидисциплинарные команды, которые обеспечивают реабилитацию. Это касается как гражданских, так и военных учреждений.
"Как только начинается лечение, сразу начинается реабилитация. Это не то, что происходит потом. И реабилитация сейчас внедрена во всех заведениях - как в гражданских, так и в военных", - отметила Калмыкова.
Напомним, украинские военнослужащие рискуют остаться без зарплат, если расходы бюджета в сентябре не увеличат до полтриллиона. Государство оказалось в такой ситуации из-за вынужденных закупок оружия у Запада за свой счет из-за задержки военной помощи от США.
Также военнообязанных, которые не обновили данные до 16 июля будут штрафовать. О штрафе за несвоевременное обновление военно-учетных данных можно узнать через приложение "Дія", сообщил представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
Зато военнообязанные, которые вовремя обновили свои военно-учетные данные, получат специальную отметку в приложении Резерв+. Нововведение облегчит работу ТЦК и полиции, сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
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