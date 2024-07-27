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Минобороны назвало впечатляющее число раненых военных, которые возвращаются в строй

Руслана Заклинская
27 июля 2024, 22:35
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Западные партнеры отмечают качество реабилитации военных в Украине, рассказала заместитель министра обороны Украины.
Минобороны назвало впечатляющее число раненых военных, которые возвращаются в строй
В Украине высокий процент качественной реабилитации / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, recoveryua.org

Более 75% раненых военнослужащих возвращаются в строй после реабилитации. В Украине высокий процент качественной реабилитации, заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

По ее словам, высокий процент качественной реабилитации и возвращения снова к службе в армии отмечают как западные партнеры, так и страны, которые никогда не имели такого опыта и войны, как в Украине.

"Это более 75% раненых. Они после ранения различной степени тяжести", - подчеркнула Калмыкова.

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Представительница Минобороны добавила, что сейчас почти в каждом учреждении здравоохранения есть мультидисциплинарные команды, которые обеспечивают реабилитацию. Это касается как гражданских, так и военных учреждений.

"Как только начинается лечение, сразу начинается реабилитация. Это не то, что происходит потом. И реабилитация сейчас внедрена во всех заведениях - как в гражданских, так и в военных", - отметила Калмыкова.

Напомним, украинские военнослужащие рискуют остаться без зарплат, если расходы бюджета в сентябре не увеличат до полтриллиона. Государство оказалось в такой ситуации из-за вынужденных закупок оружия у Запада за свой счет из-за задержки военной помощи от США.

Также военнообязанных, которые не обновили данные до 16 июля будут штрафовать. О штрафе за несвоевременное обновление военно-учетных данных можно узнать через приложение "Дія", сообщил представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Зато военнообязанные, которые вовремя обновили свои военно-учетные данные, получат специальную отметку в приложении Резерв+. Нововведение облегчит работу ТЦК и полиции, сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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