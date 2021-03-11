Минздрав выложил в Сеть новый список карантинных зон

Чиновники от здравоохранения добавили несколько новых регионов страны в "оранжевые" зоны. Перечень регионов "красных" зон остался без изменений.
Украинское медицинское ведомство в четверг, 11 марта 2021 года обновило распределение областей страны на "красные", "оранжевые" и "желтые" зоны по распространению коронавируса COVID-19. Как видно из данных Минздрава, в "красной" по-прежнему находится четыре области Украины – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.
В "оранжевой" зоне с 11 марта находятся, кроме Киева, следующие области:
- Винницкая;
- Донецкая;
- Киевская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Черкасская.
Остальные регионы Украины находятся в "желтой" зоне карантина.
В девяти регионах Украины превышен показатель госпитализаций – в Ивано-Франковской (136,7 на 100 тыс. населения при норме 60), Винницкой (116,4), Черновицкой (91,6), Житомирской (86,9), Закарпатской (86,7), Николаевской (74,1), Хмельницкой (66) и Тернопольской (60,1) областях, а также в Киеве (70,3).
Читайте такжеВласти Житомира грубо нарушили правила "красной" зоны карантина
Карантин в Украине: новости
- В Украине с 24 февраля в связи с реализацией мероприятий по восстановлению адаптивного карантина вновь поделили страну на эпидемиологические зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
- Карантин в Украине на общенациональном уровне продлен правительством до 1 мая 2021 года.
- В Украине по состоянию на 11 марта зафиксировали более 1,4 млн случаев COVID-19, из них 9084 – за последние сутки. Скончалось 27 685 пациентов, выздоровело более 1,2 млн человек. Больше всего новых больных обнаружили в Киеве (853) и Винницкой области (659).