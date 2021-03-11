Минздрав выложил в Сеть новый список карантинных зон

Зоны / УНИАН

Украинское медицинское ведомство в четверг, 11 марта 2021 года обновило распределение областей страны на "красные", "оранжевые" и "желтые" зоны по распространению коронавируса COVID-19. Как видно из данных Минздрава, в "красной" по-прежнему находится четыре области Украины – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

В "оранжевой" зоне с 11 марта находятся, кроме Киева, следующие области:

Винницкая;

Донецкая;

Киевская;

Львовская;

Николаевская;

Сумская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Черкасская.

Остальные регионы Украины находятся в "желтой" зоне карантина.

В девяти регионах Украины превышен показатель госпитализаций – в Ивано-Франковской (136,7 на 100 тыс. населения при норме 60), Винницкой (116,4), Черновицкой (91,6), Житомирской (86,9), Закарпатской (86,7), Николаевской (74,1), Хмельницкой (66) и Тернопольской (60,1) областях, а также в Киеве (70,3).

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