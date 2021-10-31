Многие умирают: врач раскрыл катастрофическую ситуацию в COVID-больницах

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В Украине многие больницы вынуждены принимать больше пациентов с коронавирусом, чем рассчитано по ограничениям, заявил львовский врач-инфекционист Михаил Ричняк.

"Людей очень много - можно сказать, что некуда госпитализировать людей. На каждое место, когда выписываем больного домой, то пока он еще не забрал вещи, уже в коридоре есть человек, который ждет поступления. Кровати вообще не "отдыхают", нагрузка на них постоянная", - рассказал он Главреду.

По его словам, нагрузка на больницы сейчас больше, чем была раньше, потому что сейчас наблюдается больший оборот больных.

"В то же время, сейчас изменился подход к лечению, ведь в начале пандемии мы постоянно меняли лечение, потому что никто не знал, как лечить коронавирус. Поэтому теперь мы придерживаемся украинского протокола лечения и кровати теперь освобождаются быстрее, чем это было когда-то. То есть больные выздоравливают быстрее, но также многие, к сожалению, и умирают", - добавил Ричняк.

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Читайте полную версию интервью Главреда с Михаилом Ричняком.