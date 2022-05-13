Много погибших и раненных: российских моряков отправляют воевать на суше

Им предлагают перевестись в береговые войска с целью дальнейшего отправления на территорию Украины.
Военнослужащим Северного флота РФ предлагают перевестись из подразделений морского базирования в береговые войска.
По информации журналиста Романа Цымбалюка, при этом командование российских войск обещает морякам определенные "бонусы", которые они должны получить после возвращения из Украины.
С целью пополнения потерь личного состава в "специальной военной операции" в Северном флоте морякам предлагают перевестись в береговые войска с целью дальнейшего отправления на территорию Украины.
"Всем, кто переведется, обещают повышение по должности и надбавки к заработной плате, однако все это после возвращения из Украины", - пояснил Цимбалюк журналист на условие командования.
Тем временем в воинские части береговых войск Северного флота массово продолжают поступать раненые и тела погибших, отметил журналист.
Россия не объявляет всеобщую мобилизацию по двум причинам. Первая – сугубо экономическая. В условиях новых экономических санкций, связанных с мобилизацией, удары по экономике будут еще более значительными, заявил во время своего выступления начальник ГУР МО Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
Читайте такжеБольше танков, мобилизация и ядерное оружие: военный историк США спрогнозировал будущие ходы Путина"Во-вторых, у руководства РФ есть потребность разъяснить хоть как-то, зачем вообще нужна мобилизация, если по заявлениям руководства, "все идет по плану". Это нужно будет как-то объяснять. Поскольку ответа на эти вопросы у них нет, то они и не объявляют мобилизацию", - заявил Буданов.
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