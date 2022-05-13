УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Много погибших и раненных: российских моряков отправляют воевать на суше

13 мая 2022, 08:02

Им предлагают перевестись в береговые войска с целью дальнейшего отправления на территорию Украины.

Российские моряки
В России морякам предлагают перевестись в береговые войска / kremlin.ru

Военнослужащим Северного флота РФ предлагают перевестись из подразделений морского базирования в береговые войска.

По информации журналиста Романа Цымбалюка, при этом командование российских войск обещает морякам определенные "бонусы", которые они должны получить после возвращения из Украины.

С целью пополнения потерь личного состава в "специальной военной операции" в Северном флоте морякам предлагают перевестись в береговые войска с целью дальнейшего отправления на территорию Украины.

"Всем, кто переведется, обещают повышение по должности и надбавки к заработной плате, однако все это после возвращения из Украины", - пояснил Цимбалюк журналист на условие командования.

Тем временем в воинские части береговых войск Северного флота массово продолжают поступать раненые и тела погибших, отметил журналист.

Россия не объявляет всеобщую мобилизацию по двум причинам. Первая – сугубо экономическая. В условиях новых экономических санкций, связанных с мобилизацией, удары по экономике будут еще более значительными, заявил во время своего выступления начальник ГУР МО Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Читайте такжеБольше танков, мобилизация и ядерное оружие: военный историк США спрогнозировал будущие ходы Путина"Во-вторых, у руководства РФ есть потребность разъяснить хоть как-то, зачем вообще нужна мобилизация, если по заявлениям руководства, "все идет по плану". Это нужно будет как-то объяснять. Поскольку ответа на эти вопросы у них нет, то они и не объявляют мобилизацию", - заявил Буданов.

Читайте также:

viber
война в Украине Роман Цимбалюк
Реклама
Популярное
Полнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бедПолнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед "Ваши здесь только сопли под носом": в Сети набросились на подвыпившую путинистку Симоньян"Ваши здесь только сопли под носом": в Сети набросились на подвыпившую путинистку Симоньян ВСУ уничтожили "боевого бурята" – чемпиона по танковому биатлонуВСУ уничтожили "боевого бурята" – чемпиона по танковому биатлону Мариупольца Беднякова обвинили в предательстве: "Чтобы не "предать свой город" нужно предать страну"Мариупольца Беднякова обвинили в предательстве: "Чтобы не "предать свой город" нужно предать страну" В Белгородской области началась эвакуация: Гиркин начал паниковать из-за "вторжения" УкраиныВ Белгородской области началась эвакуация: Гиркин начал паниковать из-за "вторжения" Украины
Поддержите Главред

Последние новости

08:41

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2022: Весам – сплетни, Рыбам – долгожданное предложение

08:38

70 "двухсотых" и минус запас ракет для "Смерчей": ВСУ сбросили ракету на головы оккупантамВидео

08:32

Террорист Гиркин закатил истерику Путину: "Покажите голову того, кто провалил блицкриг"Видео

08:02

Много погибших и раненных: российских моряков отправляют воевать на суше

08:00

Жданов спрогнозировал сроки активной фазы войны и назвал самую сложную территорию для деоккупации

Реклама
07:21

"Новая Чернобаевка" на Луганщине: оккупанты потеряли более 70 единиц техникиВидео

06:43

"Жуткий идиотизм" командования РФ: Арестович объяснил, почему сложно дать прогноз о завершении войныВидео

06:26

Почему Россия не смирится с поражением от Украиымнение

06:10

Единственная пятница 13 в 2022 году: астрологи рассказали, какой ждать опасностиВидео

06:00

В Раде придумали, как наказывать за незаконное ношение военной формы

05:30

Что посадить рядом с огурцами, чтобы урожай был огромным: названы самые лучшие культурыВидео

04:43

Как именно россияне готовят и гонят на войну с Украиной "пушечное мясо" - ответ эксперта

04:24

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в военной амуниции показал фото из окопа

04:20

Как правильно нарезать картошку соломкой и приготовить фри дома: секреты для опытных хозяек

04:04

"Да идите вы. Хочу - выбираю, хочу - не выбираю": Шнуров рассказал, почему молчит о войне в Украине

03:33

Где-то "играют в шахматы", где-то бомбят: в МОУ сказали, как армия РФ изменила тактику с начала войны

03:30

Alekseev жестко "проехался" по Таисии Повалий после ее выступления в Кремле на 9 мая

03:05

Женские джинсы 2022: шесть моделей, без которых лето будет немыслимо

02:30

Победа не за горами? Появился неожиданный прогноз по исходу войны с РФВидео

02:00

Над Украиной сгущаются тучи: почти всю страну накроют проливные дождиВидео

Реклама
01:30

"Грустная правда жизни": Максим Галкин поддержал Андрея Данилко

01:30

Путин копирует Гитлера: историк рассказал о схожести нацизма и рашизма

01:14

Финансовый гороскоп на неделю 16-22 мая: Овнам – кредиты, Скорпионам – сомнительный заработок

01:05

"Лакшери жизнь за папины деньги": дочь Фукса куролесит с "Мисс Россия" в Дубае

00:51

Приметы на пятницу 13 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:26

Почему Путин не объявляет всеобщую мобилизацию: в разведке назвали причины

00:15

Евровидение-2022: итоги второго полуфинала - кто прошел в финалВидео

00:10

Евровидение 2022: стали известны все участники финала и конкуренты УкраиныВидео

12 мая, четверг
23:59

В Харьковской области буряты устроили "новую Бучу"Видео

23:48

Певица из РФ, которой запрещен въезд в Украину заявила, что все равно будет петь украинские песни

23:38

В Мариуполе рашисты снимают сюжеты о том, как много людей "рвется" на работу в "ДНР"Видео

23:12

"У Путина лопнуло терпение - хороший признак": эксперт объяснил ситуацию

22:54

В Николаеве раздались мощные взрывы: первые подробностиВидео

22:54

В Киеве в некоторых районах нет света: что случилось и кому не повезлоВидео

22:45

Лолита показала свою тяжелобольную дочь, которую вывезла из Киева, когда вторглась Россия

22:42

Милованов объяснил, почему Украине нужно 5-8 миллиардов долларов помощи в месяц

22:36

Участники Евровидения-2022 мощно перепели хит Stefania группы Kalush OrchestraВидео

22:23

Кулеба резко отреагировал на отправку Россией украденного зерна в Сирию

22:06

Евровидение 2022: онлайн-трансляция второго полуфиналаВидео

22:03

В России пригрозили Швеции и Финляндии в случае вступления в НАТОВидео

Реклама
21:56

"Отберем подземные хранилища": Путину поставили "газовый ультиматум"Видео

21:38

Астролог назвала дату, когда Украина объявит о победе в войнеВидео

21:28

Стало известно, какой вариант вызволения бойцов "Азова" Эрдоган предлагал русским оккупантамВидео

21:19

"Отменила все концерты и не собирается извинятся": представитель Лободы озвучил позицию певицы

21:07

Позиция изменилась: в России передумали насчет вступления Украины в ЕС

21:03

"Коррумпировано. Бойкот шоу. Хватит": на Евровидении-2022 разгорелся нешуточный скандал

20:59

Под Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явленияВидео

20:49

Оккупанты Чернобаевку называют "чистилищем" для военных и кладбищем для техники - СБУ

20:41

В Буче российские оккупанты оставили жуткий "подарок" ребенкуВидео

20:15

ВСУ подбили возле Змеиного новейшее судно флота РФ Всеволод БобровВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять