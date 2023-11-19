'Мобилизованный' в росармию украинский подросток покинул РФ: у Путина отличились наглостью

Ермохин пытался самостоятельно вернуться в Украину, но на границе с Беларусью его задержали российские силовики.

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Ермохин уже в Беларуси с сестрой / Коллаж Главреда. Фото: t.me/malvovabelova

Мобилизованный в армию оккупантов 17-летний украинский подросток-сирота Богдан Ермохин благодаря посредничеству юристов смог покинуть территорию России. Военная преступница, "омбудсмен" Мария Львова-Белова отличилась весьма циничным заявлением, утверждая, что якобы "содействовала" разрешению "ситуации".

О том, что Ермохин смог покинуть Россию, изданию "Верстка" сообщил сам подросток его адвокат Екатерина Бобровская.

Подросток прилетел в Беларусь и пока находится там вместе с сестрой, добавила она.

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Однако российская "детская омбудсмен" Мария Львова-Белова, на которой "висит" ордер МУС за депортацию украинских детей, похвасталась "спасением" Ермохина, сделав вид, что якобы причастна к этому.

Например, Львова-Белова заявила, что "последовательно взаимодействовала" с украинской стороной о безопасном пересечении границ.

"Сотрудники наших аппаратов сопровождали Богдана из России в Беларусь", - цинично отметила военная преступница.

На рейс Богдана провожала "приемная мама и другие члены приемной семьи".

Что известно об очередном военном преступлении РФ

Богдана Ермохина депортировали из Мариуполя весной 2022 года и определили в "приёмную семью" в Подмосковье. В начале 2023 года он попытался самостоятельно вернуться в Украину, но на границе с Беларусью его задержали российские силовики.

В ноябре Ермохина вызвали в российский военкомат. Через несколько дней после этого подросток записал видеообращение к Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему вернуться домой. После этого детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что возвращение Ермохина в Украину согласовано.

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