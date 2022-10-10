Момент атаки русскими ракетами центра Киева попал в эфир BBC

Момент ракетной атаки центра Киева попал в эфир телеканала ВВС. Журналисты вели прямую трансляцию из украинской столицы во время воздушной тревоги.
Момент ракетной атаки оккупантами центра столицы Украины попал в эфир британского телеканала ВВС. Журналисты вели прямую трансляцию из Киева во время воздушной тревоги.
Ведущий вел сюжет о войне в Украине. Спустя несколько секунд он услышал звук летящей ракеты. После этого произошел сильный взрыв.
В связи с обстрелом российскими ракетами журналисты были вынуждены прервать эфир.
Ракетный удар по Киеву 10 октября
В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.
"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.
Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве разных местах.
Позднее советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов сообщил о том, что в Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара оккупантов в понедельник погибли 8 человек. И еще 24 мирных жителя получили ранения.
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