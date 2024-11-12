Момент взрыва на Кураховской дамбе попал на видео: новые детали подрыва

Коротко:
- Подрыв Кураховской дамбы попал на видео
- Вода из Кураховского водохранилища продолжает наполнять реку Волчья
- Местных жителей эвакуировали
11 ноября стало известно, что российские оккупанты взорвали дамбу Кураховского водохранилища, что в Донецкой области. Сегодня, 12 ноября, появились кадры с Кураховской дамбы в момент взрыва. Их опубликовало издание ТСН.
По обновленной информации, еще со вчерашнего дня вода из водохранилища начала наполнять реку Волчья в сторону населенных пунктов Богатырь, Андреевка и Алексеевка.
Из сел, попавших в зону поражения, уже эвакуировано большинство местных жителей. При этом местные власти убеждают, что сейчас вода не представляет угрозы для Курахово.
Смотрите видео взрыва на Кураховской дамбе:
По ситуации в Курахово также известно, что армия страны-агрессора России попыталась прорваться на бронетехнике к кварталам города, однако ВСУ дали отпор врагу с помощью дронов и сожгли технику РФ.
Противник не прекращает штурмовать и поселок Сонцовка, из которого оккупанты могут продвинуться к важной трассе, сообщением с Запорожьем, однако пока это безрезультатно.
Подрыв Кураховской дамбы – что известно
Напомним, вечером 11 ноября командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов сообщил, что российские оккупанты взорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища в Донецкой области. Вода сразу начала подходить к населенным пунктам Великоновоселковской общины.
Впоследствии, как писал Главред, подрыв дамбы оккупантами официально подтвердил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. При этом он подчеркнул, что в результате под угрозой могут оказаться населенные пункты не только в Донецкой области, но и в Днепропетровской.
После этого стало понятно, что враг не планирует останавливаться только на подрыве дамбы в Донецкой области, появилась информация о подготовке к подрыву дамбы в Запорожской области. При этом во всем оккупанты уже начали обвинять Украину.
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Что известно о Кураховском водохранилище?
Кураховское водохранилище расположено на реке Волчья, которая протекает через Донецкую и Днепропетровскую области. Водохранилище было создано с целью охлаждения Кураховской ТЭС.
Площадь водного зеркала составляет 15,32 км². Длина 40 км. Полный объем составляет 62,5 млн м³, полезный - 17,9 млн м³.
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