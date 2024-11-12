Момент взрыва на Кураховской дамбе попал на видео: новые детали подрыва

Вода не прекращает подтапливать соседние села, ситуацию прокомментировала местная власть.

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В результате взрыва образовались две большие воронки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Коротко:

Подрыв Кураховской дамбы попал на видео

Вода из Кураховского водохранилища продолжает наполнять реку Волчья

Местных жителей эвакуировали

11 ноября стало известно, что российские оккупанты взорвали дамбу Кураховского водохранилища, что в Донецкой области. Сегодня, 12 ноября, появились кадры с Кураховской дамбы в момент взрыва. Их опубликовало издание ТСН.

По обновленной информации, еще со вчерашнего дня вода из водохранилища начала наполнять реку Волчья в сторону населенных пунктов Богатырь, Андреевка и Алексеевка.

видео дня

Из сел, попавших в зону поражения, уже эвакуировано большинство местных жителей. При этом местные власти убеждают, что сейчас вода не представляет угрозы для Курахово.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео взрыва на Кураховской дамбе:

По ситуации в Курахово также известно, что армия страны-агрессора России попыталась прорваться на бронетехнике к кварталам города, однако ВСУ дали отпор врагу с помощью дронов и сожгли технику РФ.

Противник не прекращает штурмовать и поселок Сонцовка, из которого оккупанты могут продвинуться к важной трассе, сообщением с Запорожьем, однако пока это безрезультатно.

Подрыв Кураховской дамбы – что известно

Напомним, вечером 11 ноября командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов сообщил, что российские оккупанты взорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища в Донецкой области. Вода сразу начала подходить к населенным пунктам Великоновоселковской общины.

Впоследствии, как писал Главред, подрыв дамбы оккупантами официально подтвердил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. При этом он подчеркнул, что в результате под угрозой могут оказаться населенные пункты не только в Донецкой области, но и в Днепропетровской.

После этого стало понятно, что враг не планирует останавливаться только на подрыве дамбы в Донецкой области, появилась информация о подготовке к подрыву дамбы в Запорожской области. При этом во всем оккупанты уже начали обвинять Украину.

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Что известно о Кураховском водохранилище? Кураховское водохранилище расположено на реке Волчья, которая протекает через Донецкую и Днепропетровскую области. Водохранилище было создано с целью охлаждения Кураховской ТЭС. Площадь водного зеркала составляет 15,32 км². Длина 40 км. Полный объем составляет 62,5 млн м³, полезный - 17,9 млн м³.

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