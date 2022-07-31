"Морячки – ряженые": оккупанты опозорились с празднованием Дня ВМФ в захваченном Херсоне

"Празднование" Дня ВМФ в Херсоне / Скриншот

В захваченном Херсоне российские оккупанты решили устроить празднование Дня ВМФ России.

Видео торжественного мероприятия опубликовали пропагандистские ресурсы страны-агрессора.

Обратим внимание, что все "празднование" заключалось в возложении цветов к памятнику группой молодых людей, одетых в форму моряков.

При этом местные жители проигнорировали мероприятия, устроенные оккупантами в захваченном Херсоне.

"Память погибших моряков почтили в Херсоне в День ВМФ", - говорится в сообщении пропагандистов.

Отметим, что на видео одному из "режиссеров" пришлось поучать молодых людей тому, что они сделать на картинку для ТВ пропагандистов.

Кроме того, на кадрах зафиксировано, что многие "моряки" на видео одеты не по уставу, а также не знакомы с основами строевой подготовки.

В Сети высмеяли фиаско РФ с Днем ВМФ в Херсоне:

"Вряд ли, там у некоторых фуражки на 3 размера больше, плюс, любой военный, даже после недели службы, знает, что движение надо начинать с левой ноги, а эти, кому как удобно";

"Судя по наряду, и нелепой ходьбе они вообще не военные а местные наркоманы набранные за ближайшими гаражами за пару доз";

"А "морячки"-то - "ряжені" Подивіться на взуття! Воно ж у них різне І то - точно не взуття навіть якогось училища";

"На взуття їх подивися! Де ти таке "форменне" взуття бачив?";

"Швидше за все орки привезли в Херсон на день свого флота з концертною програмою якийсь армійський ансамблик "пєсні і танца", а в тих артистів флотська форма завжди в гардеробі є, а от взуття яке було, таке й наділи".

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Ранее сообщалось ро том, что катастрофические потери российских оккупантов в Украине вынуждают кремлевскую верхушку проводить в РФ скрытую мобилизацию.

При этом в Сети обратили внимание на то, что большинство новобранцев "Тигра" - мужчины предпенсионного возраста, с характерной внешностью обремененных хроническими заболеваниями и злоупотреблением алкоголя.

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