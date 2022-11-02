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Мощный удар ВСУ: больницы Токмака и Мелитополя забиты сотней тяжелораненых оккупантов

2 ноября 2022, 19:44

У РФ проблемы с замещение вакантных должностей в органах оккупационных властей на временно занятой территории Запорожской области.

Украинские военные, ВСУ, российские военные
Украинские военные ударили по позициям оккупантов / 93-я ОМБр Холодный Яр, Радио Свобода

В результате успешных действий украинских военных в Запорожской области за предыдущие дни в больницы доставили около сотню тяжелораненых оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00, опубликованной в Facebook.

"По уточненной информации, в результате успешных действий подразделений Сил обороны в Запорожской области за предыдущие дни оккупанты доставили около 100 тяжелораненых в больницы в городах Токмак и Мелитополь", - рассказали в Генштабе.

Отмечается, что из-за периодической гибели коллаборантов и отказа от выполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационных властей на временно занятой территории Запорожской области.

Напомним, ранее Россия усилила обстрелы города Запорожье. Утром, 6 октября, захватчики нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью. Попали по многоэтажным домам. Местные власти заявили о погибших и пострадавших.

В ночь на 9 октября войска России снова нанесли удар по Запорожью. Оккупанты выпустили около 10 ракет. Враг попал в жилые многоквартирные дома и по улицам частного сектора. Погибли люди.

Ночью 10 октября российские захватчики вновь нанесли удары по Запорожью. Установлено около 10 прилетов.

Разрушен многоэтажный жилой дом. Пострадали и погибли люди.

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