Мощный взрыв на газопроводе под Киевом: новые подробности аварии

На газопроводе произошла разгерметизация / dsns.gov.ua

Полиция открыла дело из-за взрыва на газопроводе в Киевской области.

Как сообщила РБК-Украина пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская, дело открыто по ст. 292 Уголовного кодекса Украины (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов).

Восстановительные работы на поврежденном в результате разгерметизации участке магистрального газопровода КЗУ-1 в Киевской области, по предварительной оценке, займут два-три дня, сообщила пресс-служба ООО Оператор ГТС Украины.

По ее данным, этот газопровод используется для транспортировки газа от газодобывающих предприятий в восточных областях страны до подземных хранилищ (ПХГ) в западном регионе.

"Жертв и пострадавших нет. Поставка газа потребителям организована через другие газопроводы. Ситуация никоим образом не влияет на транзит газа в страны ЕС", - подчеркивают в ОГТСУ.

/ dsns.gov.ua

Как отмечают в компании, как только диспетчеры получили сигнал о падении давления участок газопровода, на котором произошла авария, был отключен, утечка газа локализована. Были оперативно организованы переключения на другие газопроводы, поэтому транспортировка газа потребителям не прекращалась.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция, устанавливаются причины аварии. По завершению следственно-оперативных действий ремонтные бригады ОГТСУ начнут ликвидацию последствий.

Транзит газа в Европу, несмотря на аварию на газопроводе, обеспечен в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

Из-за разгерметизации магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев - Запад Украины) была перекрыта подача газа в газопровод. Ремонтные работы продолжаются.

"Несмотря на внештатную ситуацию, транзит газа в страны Европы через украинскую ГТС обеспечен в заявленных для транзита объемах", - отметили в Минэнерго.