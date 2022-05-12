Мощный взрыв в Запорожье: оккупанты ударили по городу крылатой ракетой

Оккупанты ударили крылатой ракетой по Запорожью / Фото УНИАН

В четверг, 12 мая, в Запорожье прогремел мощный взрыв. Сначала о нем сообщили местные жители, а потом подтвердили и власти города. Воздушной тревоги в регионе не было.

"В Запорожье был слышен мощный взрыв", - сообщило около десяти утра Суспільне.

В 10:52 появился официальный комментарий о взрыве в городе.

"Около 10:00 российские войска запустили крылатую ракету по городу Запорожье. По предварительным данным, горит частное здание. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении Запорожской ОВА.

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